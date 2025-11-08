Antes de 'Matrix', está joya de ciencia ficción de Bruce Willis demostró ser superior: disponible en streaming

No es fruto de la casualidad que Matrix sea considerada la obra más importante de la ciencia ficción durante los 90. Después de todo, las hermanas Wachowski idearon un universo distópico que serviría de inspiración para lo que vino más tarde en el género. Pese a que sus tres secuelas no tuvieron el mismo éxito, la cinta original de Matrix destacó especialmente por combinar la estética cyberpunk y la filosofía con un resultado que causó sensación.

Lo más curioso es que es una fórmula que sigue funcionando en la actualidad. En este sentido, la visión de las Wachowski solo se vio superada por la impecable ejecución que tuvo cada escena del filme. Por eso, es posible que, en manos de otro director, Matrix podría haber corrido el peligro de perderse en un océano de explicaciones sin sentido. Eso sí, aunque se convirtió en un clásico, algunas producciones de ciencia ficción merecieron la misma atención, si no más.

Una visión de la ciencia ficción más humana

Ese es el caso de 12 Monos, la película que protagonizó Bruce Willis y que contó también con la participación de Brad Pitt. Pese a los muchos aciertos de Matrix, resulta realmente difícil encasillarla como una "historia humana" sin que parezca una broma. La realidad es que Matrix desarrolla una historia de lucha entre el hombre y la máquina, pero los humanos parecen casi una especie alienígena. Neo es bautizado como El Elegido y los personajes que lo acompañan rara vez muestran sus emociones. Ese puede que sea su mayor defecto, pero era necesario para conducir la narrativa.

En cambio, 12 Monos posee un toque realista del que evidentemente carece Matrix. Esta idea se ve reforzada significativamente por la diferencia más evidente entre Neo y Cole. Mientras que Neo puede entenderse como una especie de Superman digital, Cole posee cualidades de hombre común con las que es mucho más fácil identificarse. Es por ese enfoque que se vuelve tan atractiva.

Además, 12 Monos plantea una ambigüedad más interesante, tanto en lo que respecta a la causalidad como a la reacción que provoca en el público. A lo largo de sus viajes en el tiempo, el personaje de Bruce Willis reflexiona sobre si sus acciones pasadas son la causa del sombrío futuro que conoce. Se permite el lujo de que cada espectador sienta temor sobre su propio destino, lo que otorga a la causalidad la importancia que merece. Si aún no la has visto, 12 monos se encuentra disponible en Filmin.