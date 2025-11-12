Antes de Sigourney Weaver como Ripley: la primera heroína de ciencia ficción nació 50 años antes de 'Alien'

Al principio, la ciencia ficción siempre fue tradicionalmente un género con una representación masculina mucho mayor. Por eso, cuando Sigourney Weaver protagonizó Alien como Ellen Ripley, se produjo un camino de paradigma que marcó el curso futuro de estas producciones. Sin embargo, la realidad es que podría argumentarse que la primera heroína del cine de ciencia ficción fue presentada medio siglo antes en un verdadero clásico.

Estrenada en 1979, Alien cambió las expectativas de lo que ya se espera de una producción de ciencia ficción. La película dirigida por Ridley Scott comenzó como una historia coral antes de que los miembros de la tripulación del Nostromo fuesen cayendo uno a uno, dejando a Ellen Ripley como la protagonista indiscutible del filme. De hecho, este terminó convirtiéndose en un papel que Sigourney Weaver interpretaría en otras entregas de la franquicia de Alien.

Ellen Ripley fue el personaje que marcó el género en los años 70

Es difícil exagerar el impacto que tuvo Ellen Ripley como personaje, y especialmente como heroína en una película de ciencia ficción que se estrenó a finales de la década de 1970. La actriz fue la que lideró un cambio que era necesario, cuya influencia aún se siente tanto dentro de la saga de Alien como fuera de ella. En este sentido, la combinación de valentía y determinación de Ellen Ripley la consagró de inmediato como una de las mayores heroínas de la ciencia ficción.

Su mayor virtud fue cómo se adaptó a la amenaza xenomorfa sin comprometer sus valores morales. Lo más curioso es que estas cualidades también se encuentran en el que es considerado el primer personaje femenino en el género. Como primer largometraje de ciencia ficción, la protagonista de Metrópolis puede considerarse legítimamente la primera heroína del género.

Es posible que algunos espectadores señalen al protagonista masculino, Freder Fredersen, como el verdadero héroe. Sin embargo, Maria, interpretada por Brigitte Helm, resulta igualmente importante para salvar a Metrópolis de la ruina, quizá incluso más que el primero. Después de todo, ella es quien se convierte en la figura más emblemática de una rebelión de clases en Metrópolis.

Durante la mayor parte de Metrópolis, Freder Fredersen resulta algo inútil, pues sus privilegios le impiden generar un cambio real. Por esa razón, María es aquella a la que querrías tener de tu lado en una crisis. Es difícil negar que sea la figura más heroica de la cinta, así como la primera protagonista de un largometraje de ciencia ficción. Sin embargo, en esta historia no persigue alienígenas en una nave espacial. Lo mejor es que Metrópolis no lo necesita.