Antes de 'La sustancia', Demi Moore protagonizó la película de ciencia ficción más extraña con terror

Cuando nos referimos a Demi Moore, las principales películas que vienen a la mente son las que protagonizó entre los años 80 y 90. Por supuesto, recientemente protagonizó la reconocida La sustancia, un filme que destacó por una clara declaración de intenciones. Esta fue la grotesca película de terror que causó sensación en Cannes. También le valió a Demi Moore su primera nominación en los Premios Óscar.

Lo cierto es que ha sido considerada como la mejor actuación de su carrera. Pese a que ese papel se ha convertido en el que la mayoría del público asocia con ella, su primera vez protagonizando una película con este enfoque fue algo muy diferente. Antes de convertirse en una de las actrices más populares de la industria, Demi Moore consiguió su primer papel como protagonista siendo una adolescente.

La evolución de Demi Moore en el cine

Lo más curioso es que no fue ninguna comedia, sino una película de ciencia ficción y terror con bajo presupuesto que se estrenó en 1982. Es posible ni siquiera sepas de su existencia. Parásito siempre ha estado al margen de la industria como una curiosidad que adquirió cierto estatus de culto. Siendo asquerosa y extrañamente ambiciosa, este fue el inicio de la actriz antes de que alcanzara finalmente el estrellato.

Parásito está ambientada en un páramo distópico en ruinas, con supervivientes errantes y pueblos en los que no existe la ley. Es como combinar Mad Max con Alien, pero a una escala de calidad significativamente menor. La trama sigue al científico Robert Glaudini, quien huye después de infectarse accidentalmente con un oscuro parásito alienígena.

En el caso de Demi Moore, la actriz interpreta a Patricia, una joven que intenta mantener a flote su pueblo cuando se ve atrapada en medio de este caos. Sin embargo, el verdadero atractivo de Parásito en 1982 no era la historia, sino el truco que trataba de utilizar. Siguiendo la tradición de cineastas como William Castle, la película se aprovechó del regreso del 3D a principios de los 80.

Fue un resurgimiento interesante en el que las salas de cine intentaron atraer espectadores con la promesa de que los objetos de las películas iban a salir volando hacia ellos. Parásito no es una obra maestra del género, pero sigue siendo inolvidable. Al final, el filme es considerado una propuesta valiente en la que Demi Moore demostró por primera vez que podía tener cierto peso en pantalla. Si te despierta algo de curiosidad, puedes encontrarla en Filmin o Prime Video.