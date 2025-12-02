Así es el detector de radares legal que un youtuber español ha equipado en su Lamborghini

El creador de contenido español AlphaSniper ha mostrado en su último vídeo todas las modificaciones que le ha instalado a su Lamborghini Urus, desde un techo “cielo estrellado” hasta lunas delanteras ahumadas. Sin embargo, al margen de estos detalles estéticos, uno de los elementos que más curiosidad ha generado entre los espectadores es un detector de radares totalmente legal.

El youtuber, acostumbrado a las polémicas por residir en Andorra, quiso explicar de manera muy clara que este dispositivo no interfiere con los radares ni mucho menos los anula, sino que simplemente informa al conductor mediante bases de datos GPS.

A pesar de sus aclaraciones, muchos se han preguntado qué se puede y qué no se puede instalar en un coche en España en materia de avisadores de radar tras conocer la existencia de esta tecnología que al creador de contenido le ha costado 2.410 euros.

Cómo funcionan los detectores de radar legales y en qué se diferencian de los ilegales

Aunque popularmente todos estos sistemas se meten en el mismo saco, en nuestro país hay diferencias claras y notables entre avisadores, detectores e inhibidores, y solo uno de ellos es legal.

Los avisadores de radar, que es lo que muestra Alpha, funcionan mediante bases de datos GPS actualizadas con la ubicación de radares fijos, de tramo o puntos de control publicados por la propia administración. Estas bases de datos pueden venir integradas en el dispositivo o actualizarse periódicamente.

No captan señales, no emiten ondas, no alteran el funcionamiento del radar y, por tanto, son totalmente legales. Su uso está al mismo nivel que las aplicaciones de navegación que muestran ubicaciones de radares, como Google Maps, y que sí son mucho más habituales.

En cambio, un detector como tal, y aquí si empezamos con los dispositivos ilegales, utiliza sensores capaces de captar las ondas emitidas por radares cercanos. Este tipo de aparatos no están permitidos y solo llevarlos instalados, aunque no estén conectados, ya supone sanción y retirada de puntos.

Para terminar, en un escalón aún más grave están los inhibidores, dispositivos que interfieren en la señal del radar para evitar que mida la velocidad. Estos están prohibidos con multas mucho más elevadas y pueden acarrear problemas legales adicionales.

Los avisadores GPS han ganado terreno en los últimos años porque permiten conducir con más previsión, sobre todo en viajes largos o en zonas donde abundan los radares de tramo. Además, muchos integran funciones adicionales, como alertas de puntos peligrosos o límites de velocidad de cada vía.

En definitiva, el aparato que muestra AlphaSniper forma parte de esta categoría. Es un sistema informativo que funciona solo con datos preinstalados, sin comunicación con los radares y sin modificar su funcionamiento. Una tecnología legal y, por el precio, reservada a quien esté dispuesto a pagarla.