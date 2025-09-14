Aunque sea difícil de creer, 'Breaking Bad' nunca habría sido lo mismo sin esta icónica serie de ciencia ficción

Aunque puede parecer que no tienen ningún elemento en común, la realidad es que Breaking Bad podría haber sido una serie completamente diferente de no ser por la existencia de Expediente X. La verdad es que, para que una serie se convierta en una de las mejores de la historia, se necesitan varios factores. Por irónico que parezca, no solo es suficiente con saber ejecutar una buena idea, sino que la suerte también se vuelve un elemento crucial.

Algunas cosas son tan básicas como que el showrunner necesita saber lo que hace, la cadena necesita tener el dinero y el interés para seguir adelante con el proyecto y el público debe responder en el momento del estreno. Sin embargo, lo más importante posiblemente sea el hecho de que el reparto debe ser el adecuado. El proceso de casting tampoco es algo que esté exento de suerte y Vince Gilligan la tuvo de su parte.

La inesperada conexión entre 'Breaking Bad' y 'Expediente X'

Pese a que parezca increíble, los espectadores de Breaking Bad deben a Expediente X la decisión de casting más importante de la serie. Esto se debe a que uno de los episodios contó con la participación especial de Bryan Cranston, interpretando al personaje de Patrick Crump.

Patrick Crump apareció como un hombre perturbado que secuestra a Fox Mulder. Pronto se revela que es víctima de un sistema de sonido experimental del gobierno que le produce un dolor inmenso. Volviendo al caso que nos ocupa, para el papel principal de Breaking Bad, Vince Gilligan necesitaba a alguien que pudiera ser repugnante, pero con una profunda humanidad.

Al final descubrió que Bryan Cranston era su hombre. Más tarde, Vince Gilligan vio su trabajo en Expediente X. Como podrás imaginarte, el resto es historia. Cuando llegó el momento de elegir a Walter White, Vince Gilligan distribuyó copias de este mismo episodio a AMC. Eso fue suficiente para conseguir el visto bueno por parte de la productora.

Es evidente que la participación de Bryan Cranston en Expediente X no solo cambió el rumbo de la carrera del actor que interpretó a Walter White, sino también el de la ficción en general. Por lo tanto, no es exagerado decir que el panorama televisivo sería diferente sin el éxito de Breaking Bad, pero una gran parte de su éxito se debe a esta mítica serie de ciencia ficción de los 90.