Auronplay habla sobre su futuro y vuelve a mencionar YouTube como una posibilidad

YouTube siempre se ha considerado la tierra en la que germinó la creación de contenido, siendo la plataforma que vio crecer a los primeros usuarios que fueron capaces de hacer de este hobby su profesión. Sin embargo, cuando se habla de directos Twitch ha sido el rey, al menos hasta ahora.

La plataforma morada ha vivido una competencia como no había tenido hasta ahora con Kick, viendo como incluso algunos streamers habituales en su web se marchaban a la K verde. A esto hay que sumarle las últimas noticias sobre sus audiencias, que han registrado las peores cifras en años tras las medidas contra los espectadores falsos.

Por si esto fuese poco, las últimas palabras de Auronplay tampoco han dejado tranquila a la compañía. El creador de contenido ha vuelto a hablar sobre su futuro, nombrando una vez más la posibilidad de retrasmitir en YouTube.

Auronplay habla de los ajustes que haría en su canal de YouTube si retransmite desde él

La cuenta de Javi Oliveira ha recogido las palabras del catalán, que habló de este tema después de que su chat le preguntase por la posibilidad de retransmitir en X, antes Twitter. En este sentido, Auron fue muy tajante asegurando que si no le pagan no va a abrir directo en la red social, aunque defendió que lo cierto es que se ven muy bien las transmisiones.

Así, el creador de contenido volvió a llegar al asunto de YouTube que tanto ha mencionado en los últimos meses. “Yo si abro va a ser en YouTube y por temas que me interesan de calidad, por la gente que no me puede ver en Twitch”, afirmó el streamer, que también reconoció que igual “habla mucho y luego ni lo intenta”.

Aun así, Auronplay demostró tener claras ciertas cuestiones, como que desactivaría las donaciones o el tema de las membresías si pudiese. Todo porque, según él, el dinero de YouTube no le interesa.