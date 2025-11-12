Auronplay habla de la operación de pelo de IlloJuan: “Si algún día me pongo pelo, porque lo necesito, pues le preguntaré”

En uno de sus últimos directos el creador de contenido malagueño IlloJuan sorprendió a sus seguidores con la noticia de que se había sometido a una operación de injerto capilar para repoblar algunas zonas de su cabeza.

La explicación del streamerno solo fue comentada por la falta de transparencia que es habitual con estos asuntos, sino también por lo poco que aparentaba necesitar una intervención así.

Estas declaraciones han tenido una gran repercusión con otros creadores como Auronplay, que ha comentado las imágenes que compartió el malagueño y ha destacado el buen resultado de la intervención, confesando incluso que si en algún momento él se somete a un tratamiento similar le preguntará cuál ha sido la clínica a la que ha acudido.

Auronplay habla sobre el injerto capilar de IlloJuan

El usuario Javi Oliveira ha sido el encargado de recoger las palabras del catalán, que defendió que su compañero de profesión sí era una persona apta para este tipo de tratamiento: “IlloJuan lo que pasa es que como que engañaba mucho por así decirlo. Tenía el pelo como para bajo, entonces cuando se lo hacía así para arriba tenía unas entradas que le llegaban aquí”.

Después de bromear sobre la procedencia del pelo que se injerta, Auronplay quiso destacar el buen trabajo que la clínica a la que ha acudido el malagueño hizo con él. El streamer catalán destacó que está acostumbrado a ver recuperaciones muy complicadas, pero que IlloJuan parece haber tenido un postoperatorio bastante cómodo.

“Yo si algún día me pongo pelo, porque lo necesito, pues le preguntaré, la verdad, porque esa clínica debe de ser la host...”, terminó diciendo el creador de contenido, abriendo la puerta a que en el futuro él también quiera llevar un tratamiento similar para aumentar la cantidad de pelo en su cabeza y evitar la calvicie.