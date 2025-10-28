It: Bienvenidos a Derry corrige un aspecto ilógico del libro de Stephen King

La historia de It siempre ha sido una de las más complejas y fascinantes del universo literario de Stephen King, con una mitología que mezcla terror, folclore y simbolismo. Sin embargo, entre las múltiples interpretaciones de la historia del monstruo Pennywise, hay un detalle que nunca terminó de encajar del todo.

La próxima serie It: Bienvenidos a Derry, que llegará a HBO, parece dispuesta a corregir ese fallo, ofreciendo por fin una explicación más coherente y respetuosa con la historia del pueblo donde todo comenzó.

Desde su anuncio, la precuela ha despertado grandes expectativas entre los seguidores de este universo. Ambientada décadas antes de los sucesos del Club de los Perdedores, la serie promete ampliar el origen del mal que acecha a Derry y, al mismo tiempo, ofrecer una nueva mirada sobre cómo los habitantes del pueblo, y en especial sus comunidades marginadas, han convivido durante siglos con esa presencia maligna.

Bienvenidos a Derry repara una incoherencia histórica y cultural del libro original

Una de las mayores inconsistencias del libro de King siempre fue el llamado Ritual del Chüd, un antiguo rito descrito como una práctica mística del Himalaya que servía para derrotar a entidades interdimensionales como Pennywise. En el texto, los personajes descubren este ritual gracias a libros antiguos, sin que tenga conexión alguna con la historia local de Derry. Sin embargo, este detalle nunca tuvo demasiado sentido: si Pennywise llevaba siglos presente en la región, resultaba ilógico que los nativos americanos del lugar no tuvieran sus propias formas de enfrentarse a esa criatura.

Ahí es donde It: Bienvenidos a Derry introduce un cambio fundamental. En lugar de recurrir a mitos lejanos, la precuela otorga protagonismo a la tribu indígena que ya existía en la zona mucho antes de la llegada de los colonos. Ellos no solo reconocen la existencia del mal en Derry, sino que actúan como guardianes del conocimiento ancestral sobre cómo contenerlo. Este enfoque no solo corrige un error narrativo del libro, sino que también evita caer en clichés coloniales o en representaciones simplistas del “buen salvaje”.

La serie también se distancia del intento fallido de It: Capítulo Dos, que trató de introducir a la tribu Shokopiwah como los primeros en enfrentarse a Pennywise, pero terminó cayendo en una polémica por su torpe simbolismo. En cambio, Bienvenidos a Derry apuesta por integrar a los pueblos nativos en la trama de manera orgánica, mostrando cómo su conocimiento ancestral y su relación con la tierra se cruzan con los oscuros secretos del pueblo.