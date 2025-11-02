No es 'Black Mirror', pero casi: está es la joya futurista que no puedes perderte en Prime Video

En una realidad que cada vez está más digitalizada, una en la que la tecnología toca casi todos los aspectos de nuestra vida, Upload es una serie de crítica social de Prime Video que combina ciencia ficción y comedia que resulta atractiva por varios motivos. Creada por Greg Daniels, la producción nos traslada a un futuro cercano en el que la conciencia humana puede ser subida a un entorno digital tras la muerte. Lo cierto es que es un "más allá" que parece salido de un sueño tecnológico… o de una pesadilla, dependiendo de cómo se mire.

Lo que diferencia a Upload de otras series futuristas es la carga tan personal de su tono. No existe un dramatismo tan oscuro como el que caracteriza tanto a Black Mirror. En su lugar, la serie opta por un humor ingenioso que logra conectar con el espectador desde la aparición de la primera escena. La historia sigue a Nathan, un joven que muere de manera inesperada y se encuentra atrapado en Lakeview, un lujoso mundo virtual donde los ricos pueden “vivir” después de la muerte.

El concepto original de 'Upload' en Prime Video

Es allí donde descubre que la vida digital no es perfecta. De hecho, las reglas que rigen la ética, el amor y la ambición siguen aplicándose de igual manera, pero esta vez con píxeles de por medio. Uno de los puntos fuertes de Upload es cómo explora la tecnología desde una perspectiva humana. No se trata solo de dispositivos futuristas o efectos especiales, sino de cómo estos avances impactan en las emociones y en las relaciones que definen la sociedad.

En este sentido, la serie se pregunta, con un humor sutil, qué pasaría si pudiéramos elegir nuestra eternidad. Es decir, hasta qué punto estaríamos dispuestos a pagar por una versión idealizada de la vida. Estas reflexiones están presentes en cada secuencia, por lo que permite que el espectador recapacite mientras disfruta de una trama que resulta de lo más interesante.

El reparto también refuerza esta fresca propuesta de ciencia ficción. Robbie Amell y Andy Allo logran que la historia se sienta cercana y humana, incluso cuando está poblada por avatares y mundos digitales que podrían resultar fríos y distantes. Es la química entre los personajes y la manera en que la serie combina romance, misterio y comedia que generan un equilibrio perfecto que hace que nunca se pierda interés por la trama.

Upload no es solo una serie de entretenimiento, sino que es una invitación a reflexionar sobre la vida, la muerte y la tecnología de una forma algo más ligera. No pierde ese factor filosófico, pero lo presenta de una forma más distendida. También es futurista, sí, pero accesible a la mayoría del público y, sobre todo, muy interesante. Si te apetece ver algo que te haga pensar, esta joya de Prime Video es imposible de ignorar.