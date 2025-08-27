Black Panther lleva 7 años ostentando un récord de Marvel que probablemente nunca será superado

Han pasado ya más de siete años desde su estreno, pero Black Panther sigue siendo uno de los títulos más emblemáticos de Marvel Studios. La película no solo fue un éxito rotundo en taquilla y crítica, sino que también se convirtió en un auténtico fenómeno cultural que trascendió el género de superhéroes.

Mientras el Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose con nuevas entregas y series animadas, la huella de la primera visita cinematográfica a Wakanda se mantiene intacta. Y lo hace gracias a un logro que ninguna otra producción de la franquicia ha podido igualar en todo este tiempo.

Black Panther, la única película de Marvel con múltiples premios Óscar

Chadwick Boseman durante la gala de los Premios Óscar de 2019 Premios Óscar

Estrenada en 2018 y dirigida por Ryan Coogler, Black Panther recaudó más de 1.350 millones de dólares y fue aclamada por su ambiciosa propuesta estética. Ese mismo año, la Academia de Hollywood reconoció su valor con tres premios Óscar: Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Diseño de Producción y Mejor Banda Sonora Original.

Además, hizo historia al convertirse en la primera película de superhéroes nominada a Mejor Película, un hito que solo ha compartido después Joker de Todd Phillips.

El secreto de su éxito residió en gran parte en la construcción del universo de Wakanda. Cada detalle, desde los trajes hasta los escenarios, contribuyó a dar vida a un país ficticio que resultaba tan verosímil como fascinante. A ello se sumó la música, que fusionó orquesta, hip hop y sonidos africanos para crear una identidad sonora única.

Este trabajo no solo le valió el reconocimiento de la crítica, sino que también reforzó el impacto cultural de la cinta. Black Panther fue la primera película del UCM con un superhéroe negro como protagonista, y su estreno se convirtió en un acontecimiento mundial. Aunque su secuela, Wakanda Forever, y otras películas han vuelto a brillar por su nivel y su taquilla, ninguna ha vuelto a acercarse al récord de la primera entrega con tres premios Óscar.