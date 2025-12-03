⁠El brutal enfado de Zeling con otra creadora de contenido: “No voy a respetar a una niñata de mierda”

Las polémicas entre creadores de contenido son una parte más de este trabajo y es normal que cada cierto tiempo dos o más de estos perfiles públicos tengan algún tipo de enfrentamiento verbal por su desacuerdo en algún tema.

Sin embargo, no siempre estos intercambios alcanzan el mismo punto de intensidad al que ha llegado la discusión entre Zeling y SugusSusana por culpa de la TwitchCup.

La segunda de estas creadoras afirmó en directo que no entiende las condiciones en las que se ha permitido participar a la pareja de ElXokas y al propio gallego, unas palabras que cuando llegaron a Zeling le sentaron muy mal, aunque ni siquiera quiso entrar en responder a las declaraciones.

El enganchón entre Zeling y SugusSusana

La cuenta de Javi Oliveira ha recogido como un seguidor informó a la creadora de contenido de los comentarios de SugusSusana con un mensaje en directo, haciendo explotar a Zeling.

“No sé quién es esa. No voy a respetar a la niñata esa de mierda. No voy a respetar a la niñata esa de mierda porque a mí no me ha respetado nunca, ¿vale, retrasada de mierda?” afirmó la streamergritando a pleno pulmón al micrófono.

Zeling aseguró que ella se guarda ese trato para la gente que se lo merece y que se comporta de igual manera con ella, y dejó más que claro que SugusSusana no forma parte de ninguno de esos dos grupos, añadiendo al final de su explicación que “ya está bien de ser falso por Twitch”.

Lo cierto es que la reacción de Zeling ha dejado sorprendidos a la mayoría de los usuarios, como se puede ver en las respuestas de la publicación, que no terminan de creerse que su comportamiento esté solo relacionado con estas declaraciones en concreto y piensan que va más allá.