El Calendario de Adviento de Ibai regresa un año más con premios valorados en más de 100.000 euros

Aunque posiblemente los dos grandes proyectos que han definido la carrera de Ibai sean su cambio físico y su evento de La Velada del Año, si algo define al creador de contenido es su capacidad para embarcarse constantemente en nuevas aventuras. El año pasado lo demostró una vez más cuando lanzó su propio Calendario de Adviento, que fue todo un éxito a nivel ventas.

Es por eso que no es de extrañar que el vasco haya confirmado ya el regreso de su exitoso “Big Ibai”, que este año traerá todavía más premios. El propio streamer ha confirmado todos los detalles sobre el producto que, además, en esta segunda edición llega con una rebaja en su precio.

“Big Ibai 2025”, una edición limitada con 24 figuras y premios exclusivos

Para anunciar esta nueva entrega del Calendario de Adviento Big Ibai, el creador de contenido ha compartido un vídeo en el que ha usado las pocas quejas que recibió el año pasado para implementar cambios de cara a esta nueva edición. Para empezar, se ha asegurado de que cada calendario contenga 24 figuras completamente diferentes, cada una de ellas representando una etapa importante en la trayectoria del creador: sus inicios como caster de League of Legends, su paso por Twitch, la fundación de KOI y su salto reciente a YouTube.

Además, estas piezas estarán formadas por un chocolate más cremoso y vendrán acompañadas de un aumento en los premios, que están valorados ahora en más de 100.000 euros. Según ha mostrado Ibai, estos regalos van desde un safari para dos personas hasta un coche y otras sorpresas que se desvelarán conforme avance el mes.

El Calendario de Adviento de Ibai Llanos fue uno de los productos más populares del pasado año, reconocido entre los “Top 5 productos más innovadores” por Nielsen en 2024, y todo hace pensar que este año seguirá el mismo camino. El producto ya está disponible desde hoy día 23 de octubre en Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés y Eroski a un precio reducido de 14,99 €.