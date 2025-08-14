La calificación confirmada de 'Tron: Ares' rompe con una tendencia de 43 años en la franquicia de ciencia ficción

Existe mucha expectación por la nueva película que expandirá la franquicia de Tron. Más aún después de que se haya revelado la clasificación por edades de Tron: Ares, ya que rompe con una larga tendencia que nunca había cambiado. Dirigida por Joachim Rønning, la tercera entrega de Tron estará protagonizada por Jared Leto como Ares, un sofisticado programa que se embarcará en una peligrosa misión en el mundo real.

La primera entrega de la franquicia se estrenó por primera vez en los cines en 1982. No fue seguida de una secuela hasta la entrada del nuevo milenio, concretamente en 2010. Ambas películas fueron clasificadas para todos los públicos. Y es que no estaba claro si la próxima Tron: Ares seguiría sus mismos pasos o tomaría un camino diferente.

Una nueva era para la franquicia 'Tron'

Según FilmRatings, Tron: Ares ha obtenido una clasificación PG-13, lo que la convierte en la primera entrega de la franquicia en cambiar ligeramente de rumbo. La película recibió esta nueva clasificación por lo que se refiere a violencia y acción. Cabe señalar que la clasificación PG-13 no se introdujo hasta 1984, un tiempo después del estreno de la cinta original de Tron.

Como es evidente, esto significa que la primera entrega no pudo haber obtenido dicha clasificación independientemente de su contenido. Sin embargo, la película es relativamente moderada, así que su clasificación parece bastante adecuada. En el caso particular de Tron: Ares, la clasificación PG-13 sugiere que el público puede esperar mayor intensidad en la acción en comparación con las dos entregas anteriores.

Sin embargo, la clasificación PG-13 es prácticamente la regla para la inmensa mayoría de superproducciones de gran presupuesto que se estrenan en la actualidad, ya que permite a los estudios llegar a un público amplio sin descartar esas escenas de acción con una dosis extra de intensidad. Tron: Ares podría beneficiarse de esta clasificación, y un enfoque un poco más atrevido podría convertir esta nueva entrega en un éxito rotundo de ciencia ficción. Se estrena el próximo 10 de octubre en cines.