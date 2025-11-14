Casillas se moja sobre si es el mejor portero de la historia o no en una entrevista con DjMaRiiO

El mundo de la creación de contenido y los deportes se ha ido acercando en los últimos años a una gran velocidad hasta tal punto que ya no sorprende ni lo más mínimo ver como los principales protagonistas de ambas industrias se unen.

Aunque la sinergia funciona con todas las disciplinas, posiblemente es el mundo del fútbol el que mejor casa en esta ecuación, y así lo ha vuelto a demostrar DjMaRiiO en su último vídeo en YouTube.

El youtuberle realizó una pequeña entrevista a Iker Casillas y a David Villa con motivo de la presentación de la nueva camiseta de la Selección Española para el Mundial 2026.

Durante su charla con el guardameta, el creador de contenido le preguntó por muchos temas, como su mejor parada o su mejor partido, pero el momento más interesante llegó cuando quiso saber quién es para Casillas mejor portero que él mismo.

Casillas solo pone cerca de su nivel a Buffon y a Courtois

Para cerrar con las preguntas, Mario le propuso un juego al excapitán del Real Madrid: levantar la mano solo cuando escuchase el nombre de un guardameta que sea o haya sido mejor que él.

Desde el principio Casillas ya advirtió de que no iba a levantarla en ningún momento, y así lo hizo con porteros como Joan García, Unai Simón u Oliver Kahn. Sin embargo, los dos últimos sí le hicieron dudar.

Para el de Móstoles solo Buffon y Courtois son los únicos que le complicaron la decisión, aunque no cedió. “Hay que tener confianza en uno mismo. A parte, lo que me gusta es eso, que luego lo pones esto en las redes y en todos lados y hay cositas”, afirmó el exportero sabiendo que muchos de sus detractores aprovecharán unas declaraciones así para criticar el nivel que ofrecía.