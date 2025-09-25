El casting de James Bond tiene una actualización: un actor británico desconocido será el nuevo 007

Un nuevo rumor que afecta directamente a James Bond parece sugerir el momento en que Denis Villeneuve planea contratar al próximo 007 para Bond 26. También se han revelado cuáles serían sus criterios para esta selección. Por lo que se ha confirmado, la próxima película de James Bond está en desarrollo en Amazon MGM Studios. También se reveló que sería escrita por Steven Knight y producida por Amy Pascal y David Heyman.

Pues bien, la idea es que el cineasta forme parte activa de las decisiones de reparto en la próxima entrega de James Bond. Además, Denis Villeneuve participará en este ambicioso proyecto tras la producción de Dune: Parte Tres. La noticia más importante es que el filme del espía busca a un actor británico, pero no cualquiera. Y es que la idea es encontrar un rostro relativamente desconocido.

La elección del nuevo James Bond es clave

Esto descarta a varios actores que se consideraban posibles opciones, como Timothée Chalamet, Glen Powell, Austin Butler, Henry Cavill e Idris Elba. Esto se debe a que no son británicos o ser demasiado populares en la industria. Sin embargo, los rumores sobre la posible inclusión de Scott Rose-Marsh en el reparto de James Bond parecen ir bien encaminados.

Desde que Amazon MGM Studios adquirió la franquicia de James Bond, la compañía está avanzando con otros spin-offs o precuelas de James Bond, pero este es el único proyecto que ha recibido una atención considerable y tiene creativos clave vinculados a la propuesta.

Denis Villeneuve y su equipo quieren apostar por un James Bond clásico, en lugar de ampliar la búsqueda para encontrar a actores no británicos. Es evidente que la mayoría de los actores de élite son más que capaces de adoptar un acento británico y podrían interpretar con soltura a 007. Sin embargo, contratar a un actor británico es la opción más segura. Esto seguiría la tradición de la franquicia.

El hecho de elegir a un relativamente desconocido para James Bond es una decisión inteligente por parte de Denis Villeneuve y Amazon. La realidad es que los actores que han interpretado el papel anteriormente tenían distintos niveles de fama. Por ejemplo, Daniel Craig ya era conocido en la industria, pero Casino Royale sin duda lo catapultó a un nivel de estrellato sin precedentes. Un talento nuevo parece la mejor opción, ya que sería clave para desarrollar una versión fresca del personaje.