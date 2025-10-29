Un coleccionista de cartas de Pokémon pierde miles de dólares por una pequeña inundación

El coleccionismo de cartas de Pokémon no solo requiere pasión, sino también una buena dosis de cuidado y previsión. Detrás de cada colección hay años de búsqueda, grandes cantidades de dinero invertido y recuerdos que pueden perderse en cuestión de horas, como le ocurrió recientemente a un seguidor de la franquicia.

Un coleccionista estadounidense ha visto cómo su valiosa colección del Pokémon Trading Card Game quedaba completamente destruida tras una inesperada inundación en el sótano donde la guardaba. Lo que parecía un lugar seguro acabó convirtiéndose en una pesadilla que le ha costado un fuerte golpe emocional y, sobre todo, miles de dólares.

Una fuga de aguas residuales destruyó años de colección y mucho dinero

El caso fue compartido en Reddit por el usuario Substantial-Pie-4973, que publicó imágenes de su colección arruinada en el foro r/PokemonTCG. Según relató, la inundación se produjo en el sótano de su abuela, donde él y su esposa almacenaban sus pertenencias mientras buscaban casa. Una tubería de aguas residuales reventó y el agua permaneció allí durante varios días antes de ser descubierta.

El desastre afectó a cajas selladas, álbumes llenos de cartas y productos de edición limitada, todos empapados y deformados por la humedad. “El agua de categoría 3 puede ser muy peligrosa y los objetos porosos como las cartas no se pueden salvar”, explicó el coleccionista, que también lamentó que su seguro solo le compensara “por el valor del cartón perdido”, al no haber asegurado la colección como un objeto de valor especial.

El afectado llevaba coleccionando desde 2019, cuando empezó a reconstruir su afición tras graduarse. Más allá del dinero, aseguró que lo que más le dolía era perder los recuerdos ligados a cada pieza. Su historia se viralizó rápidamente, despertando empatía en la comunidad de Pokémon y sirviendo como recordatorio de la importancia de proteger adecuadamente las colecciones frente a accidentes o catástrofes domésticas.