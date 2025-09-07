Para mí, se come a 'Alien': esta joya del terror es una barbaridad atemporal en streaming

Desde que se produjo su estreno en 1982, pocas películas consiguieron generar el impacto que tuvo La cosa. Dirigida por John Carpenter, esta joya se ha consolidado como un referente del cine de terror y ciencia ficción que no pasa de moda. Basada en la novela corta que escribió John W. Campbell Jr., La cosa se ambienta en una remota estación científica en la Antártida. Allí, un grupo de investigadores descubre una criatura extraterrestre capaz de imitar a la perfección cualquier ser vivo con el que entra en contacto.

Un aspecto esencial que hace que este filme se distinga de otras propuestas es la manera en que consiguió mezclar suspense, paranoia y efectos especiales prácticos. Incluso a día de hoy, la mayor parte de estas prácticas resultan especialmente impactantes. Como es lógico, este clásico del terror está repleto de secuencias memorables de transformación que son terror puro, convirtiéndose en una pieza clave que dejó una marca imborrable en el género. Lo más sorprende que, aún pasando todo estos años, es un filme que sigue teniendo importancia.

La influencia que tuvo en el cine de terror

De hecho, la mayor parte de sus imágenes, que en su momento generaron tanto asombro como rechazo en el público, se han convertido en un modelo a seguir que los efectos digitales solo pueden tratar de simular. El cineasta que está detrás de esta obra maestra es John Carpenter, conocido por su capacidad de generar atmósferas intensas en sus películas que se sienten casi claustrofóbicas.

Quizás lo más interesante es que la tensión no proviene solamente de la criatura, sino de la incertidumbre de no saber en quién confiar. Este es un recurso narrativo que ha influido en numerosas películas posteriores de terror y ciencia ficción. Si bien es cierto que su recepción inicial fue algo tibia y muchos críticos no valoraron su propuesta, el tiempo ha colocado a La cosa en un lugar privilegiado del cine de culto.

La cosa sigue siendo una obra maestra del terror marcada por el suspense que destaca por una narrativa que se centra en la paranoia humana ante lo desconocido. A más de cuarenta años de su estreno, el filme de John Carpenter continúa demostrando que algunas películas no solo envejecen bien, sino que se convierten en referentes atemporales de cualquier momento, incluida la era del streaming. Si no la has visto, te estás perdiendo un clásico que marcó el cine. La tienes disponible en Filmin.