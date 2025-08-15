¿Cómo encaja la cronología de 'Alien: Earth' en la franquicia cinematográfica?

Alien: Earth va a suponer un punto de inflexión que podría cambiar el curso de la franquicia, sobre todo por la idea de que serán los alienígenas los que se encuentren con un entorno que nos resulta más familiar. La revolucionaria película de Ridley Scott fusionó la ciencia ficción y el terror de una forma que marcó un antes y un después en ambos géneros. Por supuesto, su influencia ha sido total en el cine. En este momento, la franquicia de Alien consta de nueve películas y se prepara para estrenar su primera serie de televisión.

Lo más sorprendente es que Alien: Earth al fin mostrará una historia que está ambientada en la Tierra. Los personajes de la serie no solo presentarán una nueva forma de sintéticos, sino que la serie también incorporará muchos aspectos cinematográficos como los icónicos xenomorfos. En este caso, Alien: Earth se comportará como una precuela de la cinta original. El evento que inicia la trama es una misteriosa nave con peligrosas especies que se estrella en nuestro planeta.

El futuro de la franquicia puede definirse en la serie de televisión

Se ha confirmado que Alien: Earth se ambienta en 2120, dos años antes de los eventos de Alien, cuando Ripley y la tripulación del Nostromo se enfrentaron a los terrores de LV-426. También se sabe que la nave central de Alien: Earth se denomina Maginot y, según la duración de su misión, podría alterar ciertos detalles de la franquicia que se han visto en Prometheus y Alien: Covenant.

En caso de que Alien: Earth acabe teniendo varias temporadas, algo que parece bastante probable por las críticas positivas, existe la posibilidad de que los eventos conduzcan directamente a lo que se presentó en la cinta original de Alien. La idea de cerrar la brecha resulta especialmente atractiva porque podría responder a preguntas importantes.

En el punto temporal en el que se desarrolla Alien: Earth, cinco grandes corporaciones controlan el mundo: Weyland-Yutani, Prodigy, Threshold, Dynamic y Lynch. Mientras que Weyland-Yutani parece estar detrás de la colección de criaturas que aparece en Alien: Earth, Prodigy quiere mantener el control de la nave desde que se estrelló en su territorio.

Las conexiones entre Alien: Earth y el resto de la franquicia entrarán en juego, pero la atención se centrará especialmente en los personajes y conceptos originales que esta producción tiene que ofrecer. Dada su condición de precuela, Alien: Earth es la manera perfecta de explicar el interés inicial de las corporaciones en las formas de vida extraterrestres tan icónicas en el cine.