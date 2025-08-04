Como la primera temporada de ‘True Detective’, pero esta película es aún más fría y retorcida

Durante años, True Detective se ha mantenido como una de las mejores ficciones criminales jamás producidas. Aunque su legado es eterno, se recuerda especialmente su primera temporada, que convirtió el género en algo casi filosófico. Desde entonces, pocas producciones han conseguido acercarse a esa combinación de profundidad psicológica, estética oscura y tensión ritual. Hasta ahora.

Hay una apuesta disponible en streaming que recupera ese mismo espíritu, pero llevándolo aún más lejos en cuanto a crudeza y frialdad. Tiene ese tipo de investigación en la que cada nueva pista es más perturbadora que la anterior y en la que el asesino parece siempre un paso por delante. No es una propuesta ligera, pero sí una que atrapa desde el primer crimen.

El asesino del calendario, un thriller gélido y obsesivo

El asesino del calendario nos sitúa en un pequeño pueblo de Suecia, donde aparece el cuerpo de una joven rodeada de símbolos religiosos y elementos rituales. Pronto queda claro que no se trata de un crimen aislado, sino del primero de una serie de asesinatos que siguen un patrón vinculado al calendario. Cada mes, una nueva víctima y con cada nueva escena se halla una pista que parece imposible de descifrar.

Lo que más destaca de la serie, más allá de su tono gélido y de su cuidada dirección, es el enfoque psicológico. Los detectives protagonistas no solo intentan atrapar al asesino, sino también sobrevivir a una investigación que los consume emocionalmente. A pesar de mostrar constantemente escenas de crímenes perturbadores, la serie no se apoya en el morbo, sino en la tensión constante, en lo que no se ve y en lo que no se entiende.

Con solo seis episodios, El asesino del calendario está disponible en Prime Video con la suscripción. Esta producción es una de esas ficciones que se ven del tirón y dejan huella y, aunque no es para todos los públicos, sí es ideal para quienes disfrutan de las historias densas, simbólicas y profundamente inquietantes.