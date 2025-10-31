Cómo superar Ninja Gaiden 4 en máxima dificultad: las claves para no perder la cabeza

Ninja Gaiden 4 llegó el 21 de octubre de 2025 y, como era de esperar, lo hizo retomando todo aquello que ha convertido a esta saga en una referencia dentro del hack and slash más desafiante. Team NINJA y PlatinumGames han cumplido con las expectativas de los fans trayéndonos un nuevo lanzamiento que nos pone a prueba como jugadores. A pesar de su fama por la dureza de sus combates, esta nueva entrega no está pensada únicamente para los veteranos: también quienes se acerquen por primera vez podrán disfrutarla sin sentirse perdidos. Y, si ya lo has completado, seguramente te tiente lanzarte de lleno al temido modo Maestro Ninja, un desafío pensado para quienes buscan poner verdaderamente a prueba sus habilidades.