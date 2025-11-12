Se confirma el destino de la segunda temporada de 'Alien: Earth' en la franquicia

Al fin se ha revelado el destino de la segunda temporada de la serie de Alien: Earth. Tras el estreno del final de la primera temporada, los espectadores esperaban impacientemente la confirmación de la continuación de la exitosa serie. Ese 94% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes sugería un escenario positivo, ya que la primera serie de televisión de la franquicia recibió grandes elogios por su originalidad.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Aunque no resulte una enorme sorpresa, FX ha confirmado que Alien: Earth ha sido renovada para una segunda temporada. También ha indicado que el rodaje comenzará en Londres en 2026. La renovación coincide con la firma de un nuevo contrato global entre el creador de la serie, Noah Hawley, y Disney Entertainment Television.

FX confirma la renovación de Alien: Earth

Como es lógico, las consecuencias de la toma de poder por parte de Wendy en el final de la primera temporada de Alien: Earth se explorarán, junto con otras tramas clave, ahora que la precuela vuelve de manera oficial. La segunda temporada también se centrará en acercarse a la línea temporal de la película original de Alien. Por supuesto, esto involucra a los eventos que protagonizó Ellen Ripley a bordo del Nostromo.

Dado que la serie acaba de ser renovada y el rodaje comenzará en 2026, la fecha de estreno más probable que se baraja es 2027. Esto supondría un intervalo de aproximadamente dos años entre temporadas. Dicho esto, aunque el principal objetivo del creador es la segunda temporada de Alien: Earth, su nuevo contrato indica que también trabajará en otros proyectos para FX y Disney.

Antes de Alien: Earth, fue creador y productor ejecutivo de Fargo y Legion, ambas series pertenecientes a FX. Las tres recibieron una gran acogida por parte de la crítica y han sido renovadas para varias temporadas. El reparto de la segunda temporada aún no se ha confirmado, pero se espera que regresen Sydney Chandler, Alex Lawther, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin y Timothy Olyphant.

Lo más curioso es que la confirmación de la renovación de Alien: Earth para una segunda temporada llega menos de una semana después del estreno en cines de Predator: Badlands, que también tiene importantes conexiones con la franquicia Alien. Entre la continuidad de Alien: Earth y el estreno de Predator: Badlands, ha sido una semana significativa para ambas franquicias tan icónicas de ciencia ficción.