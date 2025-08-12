DC confirma el impactante rediseño de un importante villano de Batman en la próxima película

La franquicia de Batman continúa creciendo con una amplia selección de proyectos que llegarán en los próximos años. En este sentido, la siguiente película centrada en el icono de DC ha confirmado cómo se abordará la nueva versión de Dos Caras. Cabe destacar que el Bruce Wayne de Robert Pattinson seguirá separado del canon del DCEU, mientras Matt Reeves trabaja en la trilogía de Batman con un corte más independiente.

En cuanto a la programación de James Gunn en el DCEU, existe un proyecto en desarrollo relacionado con el Caballero Oscuro. The Brave and the Bold será la película de Batman que supondrá un reinicio del héroe en la franquicia. El debate sobre qué actores podrían convertirse en él pasa por candidatos como Alan Ritchson, Jensen Ackles o Brandon Sklenar. Dicho esto, existe otra película de Batman que se estrenará en 2025 y presentará a un nuevo Dos Caras.

La expansión actual de Batman en la animación

Es posible que una inmensa mayoría desconozca por completo que existe una película de Batman que se estrenará en 2025. La realidad es que el gran éxito de DC este año llegó con la película de Superman que dirigió el propio James Gunn. Sin embargo, los proyectos de Elseworlds continúan teniendo una presencia importante en la industria. Pues bien, Aztec Batman: Clash of Empires será el proyecto que explore una visión única de Batman.

Hace no mucho que se lanzó el nuevo tráiler de esta película, que avanza un poco más de este emocionante mundo y cómo cambia a algunos personajes clásicos de Batman. De hecho, la versión del Joker incluye algunas decisiones de diseño interesantes. Algo similar ocurre con una nueva concepción de Catwoman. Sin embargo, este renovado Dos Caras de la próxima película es el villano que resulta más emocionante.

El villano principal de la producción es Hernán Cortés, quien fue el conquistador que derrotó al Imperio Azteca en la vida real. En este proyecto de Batman, Hernán Cortés mata al padre del personaje principal, lo que inspira su transformación en el Caballero Oscuro. Álvaro Morte será el encargado de prestar su voz a Hernán Cortés como Dos Caras en Aztec Batman: Clash of Empires, cuyo estreno está fijado para el 19 de septiembre.