Una controvertida serie cancelada de 'Star Wars' rompió casi todas las reglas del sable de luz

La controvertida serie de Star Wars, The Acolyte, decidió quebrantar la mayoría de las reglas sobre los sables de luz. La serie se estrenó como una precuela que se ambientaba en el último periodo de la Alta República. Con respecto a la línea de tiempo oficial de la franquicia, esto era un siglo antes de La Amenaza Fantasma. La producción se centraba en la investigación de un Maestro Jedi sobre ciertos crímenes que revelaban una oscura amenaza.

Creada por Leslye Headland, la serie recibió críticas mixtas. Como consecuencia, esto provocó que disminuyera el público con respecto a series anteriores. Tras una sola temporada, The Acolyte fue cancelada de manera polémica. A pesar de ello, la producción consiguió cambiar uno de los elementos más importantes de la historia de Star Wars durante su emisión.

La evolución del sable de luz en 'Star Wars'

Hace no mucho, Leslye Headland habló sobre cómo buscó reinventar el uso de los sables de luz en la franquicia de Star Wars. Explicó que, en versiones anteriores, los sables de luz eran más pesados, mientras que su preferencia por otras variantes más ligeras hacía que la acción en The Acolyte se sintiera mucho más frenética.

Desde un punto de vista práctico, tiene sentido que algunos personajes quisieran armas ligeras que pudieran desenvainarse rápidamente en combate, por lo que la idea de Leslye Headland surgió desde una perspectiva narrativa lógica. Aun así, queda por ver si esto seguirá siendo un factor importante que se tenga en cuenta en las próximas producciones de Star Wars.

El hecho de cambiar el uso de los sables de luz en el canon de Star Wars no es algo nuevo, sobre todo porque George Lucas reveló las novedades del sable de luz rojo con doble hoja de Darth Maul en el tráiler de La Amenaza Fantasma. La razón por la que se volvieron más toscos en los años siguientes es un tema que sigue sujeto a especulación.

Puede que The Acolyte no sea considerada una de las mejores series de Star Wars, pero intentó hacer algo diferente en el canon establecido de Star Wars. Es un cambio que puede tener sentido, así que cambiar el diseño de los sables de luz es algo por lo que merecería ser elogiada. Esto podría marcar la pauta para futuros cambios en la franquicia, y está por verse si esto afectará a futuras películas o series de Star Wars.