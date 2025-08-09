El controvertido villano de 'Star Trek V' en realidad tenía mucho sentido

Es probable que un villano que aparece en Star Trek V sea uno de los más absurdos de toda la franquicia, pero God tiene mucho más sentido de lo que podría parecer. Lo cierto es que Star Trek V tiene fama de ser una de las peores entregas de la saga original de Star Trek. Lo que está claro es que la secuela tuvo muchos fallos que son notables.

Después de no aprender de las lecciones equivocadas de Star Trek IV, la quinta entrega tenía demasiada comedia que desentonaba con la seriedad que la trama proponía. William Shatner hizo un trabajo con cierto potencial al dirigir Star Trek V, pero un guion inconsistente y los problemas detrás de escena hicieron que la película nunca encontrara un éxito global.

'Star Trek V' es la entrega más polémica

Una de las críticas más importantes de Star Trek V es que su final está fuera de lugar en la franquicia, pero esa idea de God que Sybok busca es, de hecho, algo normal en el universo de Star Trek. Existen muchos defectos en Star Trek V, pero ese concepto con el que se encuentran Kirk y su tripulación no debería ser uno de ellos. Aunque Sybok es el villano principal de Star Trek V, la tripulación del Enterprise se enfrenta a una amenaza aún mayor con God.

Este extraño ente puede cambiar de forma para parecerse a las deidades que forman parte de la mitología, pero claramente no es omnipotente. Lo cierto es que no conoce a Kirk y necesita que lo lleven en una nave espacial. Esta idea es interesante de explorar en una película de Star Trek, pero God rápidamente se desmorona por lo inverosímil que resulta su construcción.

A priori, la idea de un hombre con barba blanca no parece estar en consonancia con las anteriores aventuras de Star Trek, sino que además deja poco espacio para un desenlace satisfactorio. La entidad es eliminada con unas pocas explosiones repentinas y el clímax se desmorona por completo. Si God hubiera tenido una mayor presencia en la trama, la película habría resultado menos apresurada.

En este sentido, el cambio de actitud de Sybok no recibe suficiente atención. De hecho, el verdadero enemigo de la película queda eclipsado. God no fue una adición inusual, sobre todo porque la película presenta a Sha Ka Ree como una especie de representación que reúne diferentes mitos de distintos lugares. Dado que God no es realmente un ente todopoderoso, Star Trek V no traiciona los ideales de la franquicia, sino que los adopta desde una perspectiva diferente.