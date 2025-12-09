La creadora de Miles Morales revela la triste verdad sobre el ascenso del héroe arácnido en Marvel

Según se ha confirmado, Sara Pichelli, que es conocida por ser la cocreadora de Miles Morales, no recibe ningún tipo de regalías de Marvel por el icónico diseño de su personaje en proyectos que llegaron más tarde y tuvieron un enorme éxito. Después de que Miles Morales se presentase como el nuevo Ultimate Spider-Man, el héroe se ha convertido en un importante pilar de Marvel. Sin embargo, su creación está envuelta en cierta controversia, ya que la artista que creó el diseño de Miles Morales no se beneficia en absoluto del personaje.

Tanto los lectores como los creadores de cómics, incluido el creador de Deadpool, Rob Liefeld, expresaron su descontento con Marvel Comics. Se mostró cierta disconformidad en redes sociales después de que saliera a la luz que Sara Pichelli no recibe una compensación por haber participado activamente en la creación de Miles Morales. A pesar del enorme retorno de la inversión que Miles Morales ha generado para Marvel, la artista no obtiene nada.

Un debate pendiente en la industria de los cómics

Desde su primera aparición en el cómic Ultimate Fallout #4, que fue publicado en 2011, Miles Morales ha sido un soplo de aire fresco en el legado de Spider-Man. El personaje alcanzaría una popularidad creciente en todos los más alejados del cómic, incluyendo un papel protagonista en los videojuegos de Marvel's Spider-Man de Insomniac Games. Sin embargo, la realidad es que su aventura comenzó con el guionista Brian Michael Bendis y la artista Sara Pichelli.

Es evidente que este personaje genera mucho dinero para Marvel, incluidas sus apariciones fuera de los cómics. Existe merchandising, videojuegos y las películas de la trilogía del Spider-Verse, que ayudó a elevar la popularidad del personaje. Sin embargo, la creadora de Miles Morales, Sara Pichelli, afirma no haber recibido ningún pago por su esfuerzo en ayudar a establecer la iconografía del personaje. "No entiendo nada. Y esa es la parte más triste de mi vida", comentaba.

La triste realidad es que los creadores de Marvel Comics no siempre reciben una compensación justa ni proporcional por su participación en el éxito posterior de su obra. De hecho, el caso de Sara Pichelli es, por desgracia, solo uno de muchos que ocurren en la industria. Los recientes comentarios en una entrevista, en los que reveló que no recibió compensación por ayudar a crear a Miles Morales, han vuelto a llamar la atención sobre este problema.

Será interesante descubrir si el debate que ha generado los comentarios de Sara Pichelli ayuda a impulsar un cambio en su modelo de compensación para los creadores de los cómics. Lo que está claro es que Miles Morales es uno de los personajes más importantes de Marvel. Por ese motivo, muchos seguidores y profesionales de los cómics consideran injusto que, en este caso, la artista responsable del diseño original no haya cobrado más por su trabajo.