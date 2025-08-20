Los creadores de Black Myth: Wukong presentan su nuevo juego: Black Myth: Zhong Kui

En cada edición de la Gamescom, el evento inaugural Opening Night Live logra sorprender a los jugadores con una gran cantidad de anuncios, revelando algunos de los títulos más esperados. La cita de este año no ha sido una excepción y, tras repasar avances de títulos tan esperados como Resident Evil Requiem, el show de Geoff Keighley se guardó un as bajo la manga.

El cierre del evento estuvo reservado a un proyecto que marcará el regreso de uno de los estudios que más atención ha acaparado en los últimos años gracias al éxito de Black Myth: Wukong. Un nuevo título que, aunque aún rodeado de misterio, confirma que Game Science seguirá explorando la riqueza de la mitología china con un ambicioso RPG de acción.

Black Myth: Zhong Kui ha sido el anuncio final del Opening Night Live

La presentación de Black Myth: Zhong Kui llegó en forma de un primer tráiler cinemático que introdujo tanto a su protagonista como el oscuro mundo en el que se desarrollará la historia. El proyecto, que mantiene la apuesta por un modo para un jugador y una narrativa de fuerte carga mítica, se inspira en Zhong Kui, una deidad taoísta reconocida como cazador de fantasmas y azote de demonios.

Por el resto, la realidad es que por el momento no hay confirmación de plataformas ni ventana de lanzamiento. Aun así, todo apunta a que, al igual que su predecesor, se estrenará en PC y consolas de nueva generación. El estudio tampoco ha desvelado detalles sobre su jugabilidad, aunque se espera que siga la línea marcada por Wukong, con combates espectaculares, ambientación fantástica y un fuerte componente narrativo.

Con esta revelación, Game Science refuerza su posición como uno de los desarrolladores más prometedores del panorama internacional. La expectación por Black Myth: Zhong Kui no ha hecho más que comenzar, y todo apunta a que según se vayan conociendo más detalles sobre él el hype continuará aumentando.