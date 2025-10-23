Los creadores de 'Stranger Things' adelantan los poderes de Vecna en la última temporada: "Freddy con esteroides"

Antes del esperado estreno de la última temporada de Stranger Things, los hermanos Duffer confirmaron el regreso de Vecna junto a algunos cambios aterradores relativos a sus poderes. Aunque la serie reveló que su importancia era mayúscula en el desarrollo de estos eventos, Vecna fue presentado tan solo en la cuarta temporada de Stranger Things como el nuevo villano del Mundo del Revés que aterroriza a Hawkins.

Al final de la cuarta temporada de Stranger Things, se reveló que Vecna era en realidad Henry Creel, el primero de los niños con superpoderes con los que el Dr. Brenner experimentó en el Laboratorio Hawkins. Después de que Henry asesinara al resto de niños con los que compartía espacio, Once usó sus poderes para desterrarlo al Mundo del Revés. A partir de ese instante, el personaje se fue convirtiendo en Vecna. Tras estar en las sombras, el villano estuvo decidido a destruir y apoderarse de Hawkins en un final épico de temporada.

El villano evoluciona hacia algo más oscuro

En una entrevista reciente, los creadores de Stranger Things sugirieron que la nueva temporada incluirá nuevos poderes de Vecna, quien regresará muy diferente de cómo lo vimos por última vez. Según Matt Duffer, no solo es más fuerte que antes, sino que los poderes cada vez más violentos de Vecna han evolucionado para ser efectivos tanto en el Mundo del Revés como en el mundo real de Hawkins:

"Lo hemos estado llamando Vecna 2.0 porque ha cambiado. Es más fuerte y aterrador que nunca. En la cuarta temporada, era letal porque podía infiltrarse en tu mente y manipularte. Ahora puede pelear de forma realmente violenta. Es como Freddy con esteroides", explicaba sobre el desarrollo del personaje. Esto demuestra que Vecna ha estado trabajando para desarrollar nuevas formas de potenciar su control, terror y destrucción en el mundo real.

Aun así, Vecna no es el único personaje que reaparecerá con nuevos poderes. Algunas imágenes de adelanto de tráileres sugieren que Once ha mejorado sus habilidades de levitación para aplicarlas a lo que parece ser volar. Precisamente, el tráiler incluye un breve vistazo a Once con la capacidad de saltar por encima de un autobús, lo que debería darle a Hawkins otra gran ventaja en su batalla final contra Vecna.