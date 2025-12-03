Cyber Monday en AliExpress: hazte con uno de estos móviles y tabletas por mucho menos de su precio habitual

Tras un Black Friday muy movido, es hora de pasar al Cyber Monday de AliExpress, que termina hoy a las 23:59 horas. Por lo tanto, todavía estás a tiempo de comprar ese dispositivo que buscas y, de paso, ahorrarte bastante dinero. Como cada año por estas fechas, entre los productos más vendidos se encuentran los móviles y las tabletas. Así que, si pensabas comprar para ti o para regalar alguno de estos dispositivos, este es el momento ideal, ya que el paquete te llegará antes de Navidad.