'Daryl Dixon' desentierra un olvidado elemento que es clave en 'The Walking Dead'

Teniendo en cuenta que el universo de The Walking Dead en televisión comenzó hace unos 15 años, no sorprende que la franquicia haya repetido ciertas fórmulas a lo largo de los años. Precisamente, la tercera temporada de Daryl Dixon parece estar retomando una trama de Carol y Daryl que se vio al comienzo de la serie troncal. A pesar de sentirse como personajes completamente opuestos cuando comenzó el brote, Daryl y Carol se acabaron uniendo en el transcurso de The Walking Dead.

Ambos evolucionaron como personajes, pero la realidad es que cada uno lo hizo a su manera. Daryl Dixon aprendió a confiar más en las personas que lo rodeaban y a abrirse emocionalmente, mientras que Carol se adaptó al nuevo mundo tras el brote volviéndose mucho más despiadada. Es evidente que este icónico dúo aún tiene sus defectos, pero también suelen sacar lo mejor del otro. Es justo eso lo que explica de dónde nace su fuerte vínculo.

Un vínculo forjado en el comienzo de 'The Walking Dead'

La tercera temporada de Daryl Dixon incluso insinuó un romance entre ambos protagonistas, pero esa conexión más sentimental siempre se ha sentido más platónica que real. Dicho esto, su relación ha cambiado desde su llegada a España, y para los seguidores más veteranos de la franquicia, esto resulta extrañamente familiar.

Si bien es cierto que la amistad de Carol y Daryl comenzó con paso firme, su dinámica fue tornándose algo tensa, al igual que lo es una vez más en los nuevos episodios de Daryl Dixon. De hecho, en la segunda temporada de The Walking Dead, Daryl mostró su lado más desinteresado al buscar a Sophia y consolar a Carol después de haber perdido a su hija.

Sin embargo, las cosas no siempre fueron perfectas entre ellos. Daryl solía ser distante debido a esa naturaleza de lobo solitario que tanto lo caracteriza. A su vez, eso fue lo que lo llevó a arremeter injustamente contra Carol en ocasiones y a ser despectivo con ella, algo que la serie derivada parece repetir una vez más. Tras la muerte de Isabelle, el personaje principal ha estado de luto en silencio. Esto es lo que explica su comportamiento.

El dúo se conoce lo suficiente como para identificar cuáles son sus defectos más importantes, pero como Daryl siempre ha aceptado a Carol tal como es, resulta hipócrita criticarla cuando no es capaz de sincerarse sobre lo que realmente le pasa. La realidad es que no está claro si esta animosidad continuará en la última temporada de Daryl Dixon, pero es probable que resuelvan sus problemas conforme se vaya acercando el desenlace.