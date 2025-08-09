David Lynch confesó haberse "vendido" en este fallido clásico de ciencia ficción: un clásico en streaming

La mayor parte de los directores son capaces de recordar sus mayores fracasos e intentan justificar los fallos de su trabajo. Sin embargo, David Lynch optó por seguir un camino diferente al reflexionar sobre su película de ciencia ficción que se estrenó en 1984. Es innegable que las películas de este cineasta han fascinado desde hace mucho tiempo a la crítica y al público, con ese particular estilo surrealista que incita a repetir el visionado.

La realidad es que la mayor parte del trabajo de David Lynch ha sido muy elogiado, pero existe un proyecto en su filmografía que no tuvo el mismo reconocimiento que el resto. El director fue considerado para dirigir varias películas de ciencia ficción de gran envergadura, sobre todo si se comparaban con algunos de sus trabajos anteriores. Una de estas películas fue Dune, la cual se basaba en la novela de Frank Herbert.

El desafío imposible de adaptar Dune

Por supuesto, esta no era la primera vez que se trataba de adaptar a una icónica película de ciencia ficción. Ya hubo varios intentos de adaptar la novela de Frank Herbert en la gran pantalla, pero todos ellos fracasaron. Esto indicaba la titánica dificultad de la tarea. El producto final que encabezaba David Lynch tuvo una mala acogida y sigue siendo menospreciado, especialmente tras las aclamadas películas de Denis Villeneuve.

De hecho, el fracaso de Dune no era un tema que a David Lynch le entusiasmara especialmente. El visionario director vio infinitas posibilidades narrativas en el marco de ciencia ficción que Dune le ofrecía. Dado que no terminaron de funcionar como él pretendía, es fácil imaginarse por qué David Lynch se distanció de la película.

Aun así, antes de su fallecimiento, David Lynch se preguntaba con frecuencia qué salió mal con Dune. Él mismo reconocía que sus expectativas sobre cómo podría haber sido la película guiaron su decisión de aceptarla, aun sabiendo que no tendría el control creativo completo del proyecto. "Cuando firmaba el contrato, sabía que estaba renunciando a un Final Cut. Desde ese momento sentí, mirando hacia atrás, que comencé a venderme", confesaba David Lynch.

Dune no es una de esas películas de David Lynch que pueda considerarse una obra maestra de manera unánime. Si bien es cierto que está lejos de ser su mejor trabajo, Dune tampoco es tan mala como cabría esperar. La realidad es que es una propuesta que resulta ambiciosa y está llena de potencial. Es verdad que tiene muchos defectos, pero tampoco es un desastre irreparable. Merece una nueva oportunidad. La película está disponible gratis en Rakuten TV.