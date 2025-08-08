El DCEU de James Gunn muestra su propio Rocket Raccoon de la forma más loca posible

El nuevo reinicio del DCEU que capitanea James Gunn acaba de revelar su propia versión del particular origen de Rocket Raccoon con un personaje cuya historia podría ser más complicada que la del integrante de los Guardianes de la Galaxia. Dado que Marvel Studios tiene una línea de tiempo algo compleja, los estrenos del UCM han presentado una amplia variedad de personajes.

Pues bien, uno de los personajes del DCEU resulta interesante por su historia de origen. El filme muestra cómo adquiere consciencia por un creador cruel que ignora su libre albedrío y lo considera el prototipo de su obra posterior mejorada. Este concepto ya resulta interesante en sí mismo, pero también por cómo refleja el origen de Rocket Raccoon. Lo más curioso es que ambos son polos opuestos.

Un origen oscuro al estilo Rocket Raccoon

Si bien Ultraman es la figura central de Superman en lo que respecta a las creaciones de Lex Luthor, no es el único personaje creado por Lex Luthor. De hecho, la primera creación es también una figura que resulta muy interesante, sobre todo porque es una entidad sobrenatural conocida como Mr. Handsome.

El origen de este personaje se resume al de ser el primer intento exitoso de Lex Luthor de crear vida consciente. Un ejemplo más de que el popular villano de DC se autopercibe como una especie de dios en el mundo. En este sentido, la percepción de Lex Luthor de Mr. Handsome parece reflejar la idea de Rocket Raccoon en el UCM.

El hecho de que Superman haya logrado darle a Mr. Handsome su propia versión desquiciada del origen de Rocket Raccoon en el UCM resulta bastante extraño. Lo más curioso es que no es un personaje que se vincule directamente a los cómics, así que demuestra que DC Studios puede ser original si se lo propone.

Aunque existen muchas razones para esperar que la extraña entidad vuelva a aparecer, no hay algo en concreto que exija su regreso. Esto podría significar que la historia de Mr. Handsome podría ser incluso más triste en algunos aspectos que la de Rocket Raccoon. Si no vuelve a aparecer, lo más probable es que haya muerto en el colapso de la dimensión de bolsillo o que siga sirviendo a Lex Luthor en segundo plano.