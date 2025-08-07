El director ejecutivo de Disney se pronuncia sobre la caída en taquilla de 'Los 4 Fantásticos'

Bob Iger ha dado una respuesta en relación a la fuerte caída en taquilla que ha sufrido la película de Los 4 Fantásticos en su segunda semana de estreno. La última película de Marvel Studios marcó el inicio de la incorporación de la Primera Familia de Marvel a la querida franquicia, ya que el filme también dio inicio a la Fase 6 del UCM.

Tras el final, la película de Los 4 Fantásticos ha recibido una respuesta mayormente positiva, ya que el público está disfrutando de la versión del UCM de estos icónicos héroes de Marvel. Sin embargo, también conviene recordar que su estreno se produjo en uno de los meses más competitivos de 2025, ya que tuvo que enfrentarse cara a cara con varios monstruos en taquilla.

Bob Iger defiende la apuesta de Marvel Studios

Así que, en relación a su bajada tan pronunciada en taquilla, Bob Iger decidió hablar sobre estos resultados de Disney y cómo sufrió una caída del 66%. Pese a todo, Bob Iger dejó claro que Disney está orgulloso del logro de Marvel Studios con Los 4 Fantásticos. Esto fue lo que dijo al respecto:

"Cuanto más desarrollemos material original, mejor. Ya ha habido películas de los 4 Fantásticos, pero la consideramos original en muchos aspectos, ya que presentamos esos personajes a personas que no los conocen en absoluto. Esta película hizo exitosa a esta importante franquicia en el UCM".

Aunque solo el tiempo dirá cómo serán las cifras de taquilla de Los 4 Fantásticos tras su estreno, los comentarios de Bob Iger dejan claro que hay futuro para los héroes de Marvel. Disney se ha centrado en reducir sus lanzamientos para mejorar la calidad. Marvel Studios también forma parte de este plan, especialmente tras los resultados dispares de la Saga del Multiverso.

Las escenas postcréditos de la película también preparan el regreso de esta agrupación en Vengadores: Doomsday. Si presencia también está confirmada para Vengadores: Secret Wars. Por supuesto, aún queda por ver si Los 4 Fantásticos alcanzará el punto de equilibrio, pero lo más probable es que se convierta en la película más taquillera de Marvel Studios en 2025.