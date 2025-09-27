Si disfrutaste 'Dark', esta serie en streaming te atrapará con su misterio y viajes en el tiempo

Cuando Dark se estrenó en Netflix dejó claro que la audiencia no tiene miedo a historias que le hagan estrujarse el cerebro. La temática de misterio con viajes temporales encajó a la perfección con su narrativa compleja, atmósfera inquietante y capacidad de entrelazar distintos hilos temporales. El resultado fue una de las series más comentadas y analizadas de los últimos años.

En ese mismo terreno de ciencia ficción y suspense llega otra producción que se atreve a jugar con las paradojas temporales y los crímenes imposibles. Un relato que combina investigación policial con un rompecabezas que se expande a través de siglos distintos, atrapando al espectador en un enigma tan fascinante como perturbador.

Cadáveres: un crimen, cuatro épocas y un rompecabezas imposible

La historia de Cadáveres comienza con un asesinato en Londres, pero pronto se revela que el mismo cadáver aparece en diferentes épocas: la época victoriana, los años 40, la actualidad y un futuro distópico. Cuatro detectives, cada uno atrapado en su propio tiempo, se ven obligados a investigar un caso que trasciende las leyes de la lógica y que parece conectar sus destinos de una forma inexplicable.

Cadáveres se mete de lleno en el mundo del thriller clásico y de la ciencia ficción, proponiendo una historia original ante todo. Cada línea temporal no solo ofrece pistas distintas, sino que también refleja los problemas y tensiones sociales de cada época, desde conspiraciones políticas hasta futuros donde la vigilancia lo controla todo. Esta multiplicidad de capas convierte el relato en un rompecabezas complejo y absorbente.

La dirección y la ambientación logran diferenciar con claridad cada época, tanto a nivel visual como narrativo. La puesta en escena salta de oscuros callejones victorianos a un Londres futurista dominado por la tecnología, aportando variedad y frescura a la narración. Al mismo tiempo, los personajes principales están cuidadosamente construidos, lo que añade humanidad a una trama cargada de enigmas.

La única temporada de Cadáveres está disponible en Netflix y se presenta como una propuesta muy interesante. Con giros constantes y un misterio que se va revelando poco a poco, cautivará a todos los que busquen una historia con tensión de principio a fin.