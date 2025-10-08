'Doctor Who' podría regresar en la gran pantalla: la franquicia se extendería más allá de la televisión

Aunque parezca sorprendente, David Tennant ha asegurado que estaría dispuesto a regresar en la franquicia de Doctor Who con una aparente condición clave: siempre y cuando sea en la gran pantalla. Durante su aparición en la Comic Con de Los Ángeles, David Tennant y Billie Piper tuvieron tiempo para hablar sobre si estarían interesados en volver a interpretar a sus icónicos personajes en una hipotética película de Doctor Who.

Lo cierto es que Billie Piper participó en Doctor Who antes que David Tennant, ya que Rose Tyler también fue la acompañante del Doctor Who de Christopher Eccleston cuando la serie volvió en 2005. Al final de esa temporada, el actor principal fue reemplazado por David Tennant, convirtiéndose en el décimo Doctor de la franquicia de ciencia ficción. Billie Piper continuó en el papel durante esa consecutiva temporada que estuvo protagonizada por David Tennant.

¿Una nueva película de Doctor Who en camino?

Ambos han retomado sus respectivos personajes varias veces a lo largo de este tiempo. Esto incluye también el episodio especial del 50.º aniversario de Doctor Who que se emitió en cines selectos. "Me gustó que la gente fuera a ver el último episodio de Doctor Who al cine", contaba Billie Piper. "Me encantaría vivir la experiencia de Doctor Who en la gran pantalla. De todas formas, son como películas".

La realidad es que se han desarrollado tres películas de Doctor Who por el momento. Protagonizadas por el Doctor Who de Peter Cushing, las dos primeras se estrenaron en 1965 y 1966. La tercera fue la única aventura en solitario que protagonizó el Doctor Who de Paul McGann.

Por otro lado, la última aparición de David Tennant en Doctor Who fue en 2023. Billie Piper lo hizo por última vez en un episodio de Doctor Who que se estrenó en 2025. Ambos actores confirmaron su predisposición a participar en una película de Doctor Who siempre que encuentren un hueco en sus agendas. Sin embargo, el futuro de Doctor Who no está claro todavía.

Ncuti Gatwa dejó el papel tras el final de la temporada más reciente, por lo que la búsqueda de un nuevo protagonista ha empezado. Aún está por verse si este próximo capítulo de Doctor Who podrá convertirse en una película. Lo que está claro es que el jefe de contenido de BBC confirmó recientemente que la franquicia de Doctor Who continuará expandiéndose.