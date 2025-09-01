'Dragon Ball Z' casi se destruye por completo debido a un gran escándalo interno

La obra de Akira Toriyama ha sido un auténtico placer audiovisual para millones de personas. 'Dragon Ball' se ha convertido en uno de los productos más queridos de la historia, tanto en el formato manga como en el anime. Sin embargo, es posible que no sepas que un escándalo interno casi arruina todo lo que había conseguido con el paso de los años. Afortunadamente, el equipo supo cómo reponerse de esto y ahora la franquicia sigue gozando de una reputación intachable.

Cuando 'Dragon Ball Z Kai', la versión remasterizada de 'Dragon Ball Z' se produjo a finales de la década del 2000, Kenji Yamamoto recibió la tarea de crear una música renovada para estos nuevos episodios. Yamamoto no era un recién llegado, dado que su participación en la franquicia se remontaba a finales de los 80, arreglando la música de la serie original y componiendo pistas para los videojuegos.

'Dragon Ball Z Kai' ofrece una versión renovada de la historia Difoosion

Todo parecía muy bonito, sin embargo en 2011 se reveló que gran parte de la música de Yamamoto no era original. Se descubrió que las pistas de Kai y de varios juegos de Dragon Ball eran casi idénticas a las de bandas como The Beatles, Black Sabbath y Pink Floyd, así como a las bandas sonoras de éxitos de taquilla como Avatar y Terminator Salvation. Debido a esto, Toei Animation no tuvo más remedio que cortar lazos inmediatamente. Por supuesto, fue un gran problema, pero la compañía fue rápida en editar la música y volver a las pistas originales, retirando todo resquicio de la obra de Yamamoto, incluso hicieron nuevas ediciones para los videojuegos.

Gogeta Super Saiyan 4 vuelve a 'Dragon Ball'

La serie ha presentado a infinidad de personajes durante toda su trayectoria. Los más queridos por los usuarios son las fusiones. Hace unos días, 'Dragon Ball' trajo de vuelta a Gogeta Super Saiyan 4 de forma oficial y como era de esperar, muchos usuarios perdieron completamente la cabeza. Hacía mucho tiempo que este personaje no aparecía en la franquicia y poder volver a verlo con animaciones renovadas ha gustado mucho.

Como puedes comprobar, 'Dragon Ball' esconde grandes detalles que mucha gente desconoce. Hace unos años, su reputación podría haber desaparecido por completo debido a este problema, Kenji Yamamoto puso en jaque a la obra de Toriyama pero afortunadamente, pudo reponerse de forma rápida y ahora mismo, pese a que 'Dragon Ball Super' está en un parón indefinido, estas aventuras siguen gozando de todo el cariño del mundo entero.