'Dragon Ball' muestra una nueva imagen inédita de Goku Super Saiyan 4

La obra de Akira Toriyama, 'Dragon Ball', siempre se ha considerado como una de las más grandes del mundo y no es para menos. Su historia y sobre todo, sus personajes, han conseguido crear un universo único que no ha pasado desapercibido. En este caso, los responsables de estos personajes han mostrado una nueva imagen de Goku Super Saiyan 4 que hasta el momento era inédita, todo ello con motivo del Dragon Ball Games Battle Hour.

Las transformaciones son uno de los pilares de la serie, son el motivo por el que los protagonistas obtienen tanto poder y como no podía ser de otra manera, siempre hay algunas que consiguen más público que otras. El Super Saiyan 4 es una de ellas, ya ocurrió con Gogeta y por supuesto, también con Goku y Vegeta. Ahora, la transformación que has podido ver en 'Dragon Ball Daima' llega para ofrecerte un nuevo dibujo que ha logrado cautivar a todos los seguidores. Tal y como podrás ver en la imagen que está justo debajo de estas líneas y que ha sido compartida por DbsHype.

Goku Super Saiyan 4 vuelve a cautivar al público Dragon Ball Games Battle Hour

Parece que después de hacer esta increíble transformación oficial en la serie de Daima, los responsables querían mostrar algunos diseños completamente nuevos. Desde luego, es evidente que 'Dragon Ball' seguirá dando muchas alegrías a todas las personas que decidan seguir las aventuras de Goku y compañía.

El Super Saiyan 4 no es la transformación más fuerte de 'Dragon Ball'

Si bien no hay duda que es una de las favoritas, está lejos de ser la más poderosa de 'Dragon Ball'. Si quieres echarle un vistazo, presta atención porque esta es la transformación más fuerte de la saga hasta el momento. Como bien sabes, desde que 'Dragon Ball Super' llegó con su nueva aventura, tanto Son Goku como Vegeta lograron alcanzar el poder de los dioses.

Evidentemente, Goku en su forma Ultra Instinto es actualmente la más poderosa, aunque rivalizando con el resto de Guerreros Z de la serie. Hace un tiempo se confirmó que Goku, Vegeta, Broly, Gohan y Piccolo están al mismo nivel de poder, por lo que un combate entre ellos sería realmente increíble. Veremos cómo resuelven esto en el futuro y si en algún momento alguien destaca sobre el resto.