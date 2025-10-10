Duolingo sorprende a todos con The Final Test, su primera serie animada educativa

Aprender idiomas es uno de los principales objetivos de la mayoría de la población. Sin embargo, para muchos esta tarea se hace demasiado cuesta arriba por tiempo, falta de motivación o incluso por el coste de las academias. En este panorama, la aplicación de Duolingo alcanzó una gran popularidad gracias a su forma de tratar las lecciones como un videojuego.

Ahora, la marca ha dado un sorprendente nuevo paso anunciando su primera serie de anime titulada The Final Test, una producción que busca seguir esos mismos pasos combinando entretenimiento y educación para reforzar la motivación de sus usuarios. Con esta apuesta, la compañía amplía su universo narrativo y se adentra en el terreno del contenido audiovisual, algo poco habitual en plataformas educativas.

Duolingo muestra el tráiler de su serie animada

La serie sigue las aventuras de Duo, el icónico búho verde de la aplicación, y sus amigos, quienes deben proteger la motivación de los estudiantes para que nadie pierda su racha diaria. A través de situaciones cargadas de humor y acción, The Final Test pretende transmitir valores como la constancia y la disciplina, pilares fundamentales en el proceso de aprendizaje de un idioma.

El proyecto fue desarrollado junto al estudio Titmouse, reconocido por su trabajo en animaciones de alto nivel como Big Mouth o The Legend of Vox Machina. La primera temporada contará con cinco episodios de un minuto, todos con diálogos en japonés y subtítulos en varios idiomas, incluido el español. Su estética anime parece que buscará conectar especialmente con el público joven que ya interactúa con la app a diario.

El estreno está programado para el 13 de octubre de 2025 en el canal oficial de Duolingo en YouTube, aunque parte de su contenido también se integrará dentro de la propia aplicación mediante widgets y animaciones interactivas. Según la compañía, esta sinergia permitirá que los usuarios aprendan mientras se divierten, reforzando la idea de que estudiar puede ser tan adictivo como ver una serie