Electronic Arts confirma el fin de una de sus sagas más emblemáticas justo después de ser adquirida por Arabia Saudí

Cada gran empresa dedicada al desarrollo de videojuegos tiene ciertas franquicias que, con el tiempo y con el éxito, se convierten en un motivo de orgullo. Dentro del trabajo que lleva realizando Electronic Arts durante las últimas décadas hay un buen número de sagas que encajan con esta idea, pero una de ellas ha pasado a encarar un futuro incierto a pesar de su enorme legado dentro de su género.

Esta franquicia, que renació con fuerza en 2023 gracias a un remake aclamado por crítica y jugadores, parecía volver a tener un prometedor camino por delante, pero las últimas informaciones pintan un panorama totalmente distinto.

Según nuevas filtraciones extraídas de documentos internos, sus responsables ya no trabajan en ningún proyecto relacionado con esta serie. Aunque la empresa todavía no ha tomado una decisión pública, diversas fuentes apuntan a que el rumbo de la compañía ha cambiado por completo tras su reciente adquisición por parte de un fondo saudí.

Electronic Arts parece dar por finalizada la saga Dead Space

Diversas fuentes internas han asegurado que la franquicia Dead Space habría entrado en una especie de cuarentena y que EA no planea continuarla en el futuro cercano. Bajo la dirección actual, no habría intención de retomar la serie ni con una nueva entrega ni con un reinicio, pese al fuerte éxito ya mencionado que tuvo el remake de 2023.

Tampoco estaría sobre la mesa vender la propiedad intelectual, aunque algunos empleados creen que eso podría cambiar cuando finalice la compra por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí sobre EA, ya que desprenderse de la IP permitiría recuperar capital y reducir deuda tras la operación.

La saga, que debutó en 2008 con una experiencia revolucionaria, se consolidó rápidamente como una de las más importantes del género. Su secuela elevó aún más la fórmula, mientras que la tercera entrega se orientó hacia la acción cooperativa, dividiendo a parte de la comunidad. A lo largo de los años, el universo alcanzó tanta fama que incluso se expandió con novelas, cómics y películas animadas.

Ahora, pese al resurgimiento provocado por su remake, todo apunta a que Dead Space quedará paralizada indefinidamente. Habrá que esperar para ver qué sucede con ella en no en el futuro.