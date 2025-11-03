Elgato Facecam 4K recibe el premio a Mejor Periférico Gaming en los Premios La Razón de Videojuegos

El jueves de la semana pasada tuvo lugar la primera edición de los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion, celebrada en la sede del diario en Madrid. Uno de los grandes protagonistas de la gala fue Elgato Facecam 4K, que se proclamó como el producto vencedor dentro de la categoría de Mejor periférico para gaming del año. El galardón premia no solo su excelencia técnica, sino también el compromiso de la compañía con la innovación y la comunidad de creadores de contenido.

La ceremonia reunió a las principales protagonistas del sector y celebró la evolución de la industria del videojuego. Un contexto en el que Elgato destacó como una de las compañías más influyentes en el ecosistema de herramientas para streaming, producción audiovisual y gaming.

Un producto pensado para los creadores más exigentes

Elgato siempre ha tenido una relación especial con el mundo de la creación de contenido Elgato

Con la Facecam 4K, Elgato ha logrado redefinir lo que un dispositivo de esta categoría puede ofrecer a nivel de calidad, control y versatilidad. Esta cámara está diseñada y preparada para satisfacer las necesidades incluso de los streamers profesionales y creadores más exigentes, ofreciendo resultados de calidad cinematográfica. Entre sus componentes, uno de los responsables de que ofrezca un rendimiento tan diferencial es el sensor SONY STARVIS 2 CMOS ultra rápido, capaz de capturar vídeo a resolución 4K60 con una nitidez excepcional y una gestión de luz avanzada.

Esta tecnología, heredada de la fotografía profesional, permite que la imagen mantenga detalle incluso en entornos con iluminación compleja. El resultado es un vídeo más natural, con texturas suaves y un rango dinámico que acerca la experiencia a la de cámaras de más alta gama.

La primera webcam del mundo con filtros intercambiables

Elgato Facecam 4K es la primera webcam con filtros físicos intercambiables Elgato

Más allá del sensor ya nombrado, otra de las innovaciones más destacadas, y la razón por el que la Facecam 4K ha generado tanto entusiasmo y se ha llevado nuestro premio, es su compatibilidad con filtros físicos intercambiables de 49 mm.

Este sistema permite enroscar filtros CPL para reducir reflejos, filtros de color o filtros black mist para suavizar la imagen, ofreciendo un control creativo sin precedentes en una webcam.

Todas estas configuraciones pueden ajustarse en tiempo real desde Elgato Camera Hub, el software de control de la marca, o desde cualquier aplicación de streaming. Esta libertad convierte a la Facecam 4K en una herramienta perfecta para quienes quieren personalizar al máximo y en cualquier momento su estética visual sin depender de complejos setups de cámara.

Sobre todas estas innovaciones se pronunció Julian Fest, General Manager de Elgato, tras el lanzamiento de este producto, remontándose incluso al momento en el que, como marca, lanzaron su primera webcam con la idea de conseguir "combinar la sencillez plug-and-play con vídeo de calidad profesional".

Desde entonces el propio Fest señala que Elgato ha aprendido mucho y ha conseguido que sus productos se superen año tras año, destacando esta Facecam 4K como "el paquete más completo que han creado".

Diseño, rendimiento y control total

Elgato Facecam 4K está fabricado con materiales de primera calidad Elgato

Más allá de los aspectos que ya hemos nombrado para denotar su potencia técnica, la Facecam 4K destaca por su diseño, tan elegante como funcional. Cuenta con un cuerpo de aluminio cepillado, conectividad USB 3.0 y un sistema de montaje adaptable a trípodes y soportes articulados.

Su configuración es instantánea: basta con conectarla para acceder a todos los parámetros profesionales (ISO, exposición, balance de blancos, enfoque o nitidez) mediante Elgato Camera Hub, pudiendo guardar perfiles personalizados y aplicarlos automáticamente según la plataforma o la luz ambiental.

Con Elgato Camera Hub se pueden realizar ajustes en la imagen Elgato

Esta integración es especialmente útil para quienes transmiten en directo en Twitch, YouTube o Kick, y necesitan una imagen profesional sin recurrir a cámaras DSLR externas. Un ejemplo más de la ventaja que este producto otorga a aquellos que quieren crear contenido en internet.

Un premio al compromiso con la comunidad creadora

Los motivos por los que el equipo de redacción Videojuegos ha decidido darle este reconocimiento a Elgato son muchos y muy variados, pero se resumen en su equilibrio entre diseño, funcionalidad y experiencia de usuario. Todo esto sin olvidar la gran aportación del producto a un ecosistema tan ligado a la industria del gaming como es el de la creación de contenido.

"Estamos muy agradecidos por este reconocimiento. Detrás de cada uno de nuestros productos hay pasión, creatividad y el deseo de facilitar la vida a quienes crean contenido en todo el mundo", afirmaba Susana Sancha, PR de Elgato en España. Además, Sancha destacó que este premio no solo reconoce un dispositivo, sino "el esfuerzo conjunto de todo el equipo de Elgato", ese que según ha explicado trabaja cada día en innovar y mantenerse a la vanguardia para ofrecer las soluciones necesarias a los creadores de contenido, quienes "son su inspiración".

Las palabras de Sancha sirven para reflejar a la perfección la filosofía de poner la tecnología al servicio de la creatividad humana que ha guiado a Elgato desde sus inicios, allá por 1999. Y es que no hay que olvidar que esta marca lleva muchos años siendo referencia en el sector del gaming y de la creación de contenido, sobre todo desde su unión con Corsair en 2018.

Además de webcams, Elgato destaca por otros productos como la Stream Deck Elgato

Esta fusión potenció aún más su capacidad tecnológica, permitiendo una expansión global y un catálogo que abarca desde soluciones de iluminación y audio hasta controladores y capturadoras de vídeo. Productos como esta Facecam 4K ejemplifican muy bien la labor que Elgato ha realizado contribuyendo a profesionalizar el streaming y a acercar herramientas de estudio a cualquier usuario.

Es por todo esto que el reconocimiento recibido en los Premios La Razón de Videojuegos 2025 no solo celebra la calidad del producto, sino también la importancia de una compañía que ha sabido evolucionar junto a la comunidad. En un momento en que el contenido digital vive una expansión sin precedentes, una marca como Elgato se ha convertido en una aliada esencial para quienes desean contar historias con la mejor calidad posible.

El futuro, tal y como demuestra esta distinción, pasa por seguir estrechando la relación entre tecnología y creatividad, y en ese camino Elgato continúa marcando el ritmo. Elgato Facecam 4K, premiada como Mejor periférico para gaming 2025, es más que una webcam: es el nuevo estándar de calidad para una generación que vive, crea y comparte en directo.