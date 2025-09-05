ElXokas estalla contra Steam por caerse en la salida del nuevo Hollow Knight: "Empresa multimillonaria estafadora"

Aunque en los últimos meses se ha hablado mucho de GTA 6 o de Resident Evil Requiem, lo cierto es que no ha habido que esperar tanto para que llegase un título que ya está empezando a superar récords de ventas y de jugadores.

Este no es otro que Hollow Knight: Silksong, la segunda entrega del juego desarrollado por Team Cherry que llegó ayer a todas las plataformas. A pesar de haber sido una situación negativa, que las principales tiendas virtuales de videojuegos se cayesen por culpa del tráfico de personas que querían comprar este título es un claro indicador de su éxito, aunque no sentó nada bien.

ElXokas ha reflejado en su último directo este malestar sin ningún tipo de pelos en la lengua, centrándose en su caso en Steam y criticando a la plataforma de Valve por no estar preparada para una situación así.

El enfado de ElXokas con Steam

La cuenta de TikTok mastuerzosfamily ha sido la encargada de recoger las declaraciones del gallego, que empezó reconociendo que no se podía creer la caída de Steam. Ni siquiera cuando sus seguidores se lo estaban advirtiendo en el chat podía terminar de asimilar que la plataforma se hubiese caído con un single player.

“Es, de verdad, para escupirles en el plato de comida. Vaya hijos de la grandísima... Empresa multimillonaria estafadora de mierda”, terminó explotando el creador de contenido, que llegó a asegurar que Steam se preocupa más por las cajas de CSGO y demás paquetes similares que por ofrecer un servicio continuado.

ElXokas se encargó de dejar claro que no es una cuestión de tener que esperar, porque en otras situaciones lo entendería, sino que lo que le enfada es que una plataforma dedicada exclusivamente a la venta de juegos sea tan “patética” de no poder asumir a medio millón de personas en paralelo descargándose un juego.