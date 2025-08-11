ElXokas habla de cuándo será padre y solo pone una condición: "Me gustaría que fuese mejor que yo en todo"

El tiempo pasa para todos, y, como no podía ser de otra manera, para los creadores de contenido también. A pesar de que la inmensa mayoría de sus seguidores solo los conocen a través de una pantalla, los streamers y youtubers también tienen una vida personal en la que, como el resto, van quemando diferentes etapas.

Uno de los usuarios que ha vuelto a recordar esto con unas declaraciones en uno de sus últimos directos ha sido ElXokas. El gallego, que recientemente ha explicado la clave de su éxito creando contenido, tiene ya 34 años, y teniendo en cuenta su relación con Zeling, solo era cuestión de tiempo que le hiciesen la gran pregunta.

Un seguidor quiso saber si Xokas se veía siendo padre de aquí a cinco años, a lo que el streamer respondió con total sinceridad poniendo solo una condición para que de verdad se atreva a dar el salto.

ElXokas asegura que tendrá un hijo cuando tenga el tiempo para educarlo y disfrutarlo

La cuenta de TikTok mastuerzosfamily ha recogido la respuesta del gallego, que lo primero que destacó es que, para empezar, había que tener en cuenta el pensamiento que tiene su pareja sobre el tema.

Sin embargo, centrándose ya en él mismo, ElXokas tuvo muy claro que no se pone edad para ser padre, aunque sí una condición completamente imprescindible: “Yo voy a tener un hijo cuando esté totalmente seguro de que le puedo dedicar el tiempo con el que poder, no solo educarlo, sino disfrutarlo. Quiero dedicarle el tiempo que sea necesario porque me gustaría que fuese mejor que yo, en todo”.

El creador de contenido reconoció que sabe que educar a un hijo es una tarea muy complicada y que puede que no sepa hacerlo del todo bien, pero destacó que lo que sí quiere estar seguro de poder hacer es dedicarle todo el tiempo que tenga.