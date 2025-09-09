ElXokas habla del descenso de audiencia en Twitch y de cómo ha afectado a su canal: "Ha habido un bajón generalizado"

Dentro de la lista de streamers de habla hispana con más seguidores en Twitch, ElXokas ocupa uno de los lugares más altos. El gallego es un ejemplo de repercusión e influencia, pero eso no le ha servido para evitar que los espectadores en sus retransmisiones hayan descendido, como en toda la plataforma.

Los datos que arrojó la web sobre la caída de viewers como consecuencia de su guerra contra los bots ya anticipaba que, tarde o temprano, todos los creadores de contenido acusarían ese descenso en sus directos, y ahora ha sido el turno de Xokas.

El streamer reconoció que en un primer momento le pareció un poco raro, pero después de comprarse con otros usuarios, se dio cuenta de que era algo general.

ElXokas afirma que no le preocupa la bajada de espectadores de Twitch

La cuenta de TikTok clipss__g ha recogido las declaraciones del gallego, que se enteró por redes de que solo tenía a 5.000 personas en su directo, algo que le sorprendió y le hizo comprobar si era algo que le estaba ocurriendo solo a élo a los demás también.

ElXokas explicó que su vara de medir siempre es IlloJuan porque tienen un tipo de público similar. Cuando vio que el malagueño tenía 14.000 personas a las 23:00 jugando al Metal Gear se despreocupó: “Ha habido un bajón generalizado y ya está, y no pasa nada. Bueno, está bien, no me importa entonces. Me preocuparía si me pasa a mí solo”.

Para terminar, el gallego reconoció que ya no le presta demasiada atención a las cifras en Twitch y que, aunque le encantaría tener a 50.000 personas en cada directo, es igual de feliz con 4.000, sobre todo ahora que, según él, ya no vive de las retransmisiones y lo hace puramente por placer.