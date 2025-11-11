⁠ElXokas, sobre uno de los rumores más potentes de GTA 6: “Estamos hablando de la mayor revolución de la historia”

El segundo retraso de GTA 6 ha sido sin duda uno de los mayores mazazos que los amantes de los videojuegos han recibido en los últimos años. Sin embargo, esta prórroga también servirá para vivir más teorías sobre lo que traerá el juego y para aumentar las expectativas en él.

La mejor prueba de ello se puede encontrar en la última retransmisión de ElXokas. El gallego quiso comentar con sus seguidores una información que apunta a que la nueva entrega de Rockstar contará con una tecnología nunca antes vista en la historia de los videojuegos.

Este proyecto parece tan ambicioso que hasta el creador de contenido no ha terminado de creerse que esto sea posible a día de hoy, pero ha advertido de lo impresionante que sería si fuese realidad.

El papel de la IA en GTA 6 y todo lo que puede significar

La cuenta de TikTok MastuerzosFamily ha sido la encargada de recoger las declaraciones del gallego, que hizo un resumen de lo que iba a mostrar antes de reproducir el vídeo.

“Va a tener una IA desarrollada, el mundo, los personajes, que van a tener historias únicas. Es decir, si tú le robas el coche a alguien, él se va a acordar de tu cara si te lo vuelves a encontrar ¿Esto será cierto? Si esto es cierto, estamos hablando de la mayor revolución de la historia de los videojuegos”, sentenció el streamer.

En el vídeo también ponía otros ejemplos como que los dependientes te reconocerán después de robar en su tienda o que los integrantes de una banda te podrán perseguir si acabas con la vida de uno de sus compañeros.

A pesar de todo, lo más inverosímil para ElXokasfue el tema de la actividad de los NPCs, que según esta filtración tendrán vida propia formando una familia, cambiando de trabajo, mudándose de casa...

“Esto es una barbaridad, yo creo que esto es fakeada. Sí, es verdad, pero ¿y si sí? [...] Que cada elección tenga una consecuencia y un impacto en el juego único en cada jugador. No creo que esto sea cierto, pero si esto es cierto, esto sería yo creo que la mayor barbaridad de la historia de los videojuegos”, acabó diciendo el gallego.