No te engañes, el verdadero problema de 'Tenet' no fue ser demasiado compleja

Tenet es considerada como uno de los pocos errores cinematográficos de Christopher Nolan, pero la realidad es que el problema no fue la confusa trama de viajes en el tiempo que aborda. La carrera de Christopher Nolan despegó con su impactante Memento, pero fue su visión del mundo de Batman lo que lo convirtió en un cineasta reconocido a todos los niveles.

Para cuando terminó la trilogía de Batman, Christopher Nolan ya se había consolidado como el director más popular de la industria y un cineasta cuyo solo nombre convertía cualquier película en una visita obligada. Esto también impulsó las superproducciones de Christopher Nolan, ya que permitían presentar un concepto mucho más ambicioso. Algunos ejemplos claros son Interstellar y Origen.

El mayor problema de 'Tenet'

Esa tendencia de hacer realidad conceptos tan grandes lo llevó a realizar Tenet, una película que muchos consideran su propuesta más decepcionante. Existe mucho que reflexionar sobre Tenet, pero también mucha confusión sobre qué salió mal realmente. Con un 70% de calificación en Rotten Tomatoes, Tenet simplemente no cuenta con el mismo nivel de admiración que tienen sus otros clásicos modernos.

La compleja cronología de Tenet también incluye escenas en las que los espectadores vuelven a ver momentos que ya conocían, pero desde una nueva perspectiva. Sin duda, es un filme de ciencia ficción confuso que requiere que el público preste mucha atención e incluso lo vea varias veces para comprender realmente lo que sucede en pantalla.

Sin embargo, lo que impide esa conexión con la película va mucho más allá de las locas ideas de Christopher Nolan. El principal problema radica en que Tenet presenta los personajes menos atractivos de su filmografía. Esto queda más que evidenciado con el protagonista que interpreta John David Washington. Aunque su nombre busca ser intrigante y darle un toque misterioso, en realidad refleja su falta de personalidad.

Los personajes acaban convirtiéndose en una herramienta que impulsa la trama, no en los elementos con los que se supone que deberíamos conectar. El único personaje interesante es Neil, que fue interpretado por Robert Pattinson. Sin embargo, el resto son planos y lineales. Pero incluso con esa carencia de conexión emocional, Tenet conserva el espectáculo de una película de Christopher Nolan. Así que, por frustrantes que sean sus defectos, está muy lejos de ser una mala película.