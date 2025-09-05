El enigma del trío de Jokers: esta teoría cinematográfica sacude por completo el DCEU

Un sutil detalle que se puede apreciar en el fondo del set de rodaje de Clayface plantea interrogantes sobre el lugar que podría ocupar el Joker en el DCEU. Conforme la franquicia de DC Studios se va expandiendo, James Gunn se va acercando poco a poco a personajes icónicos de DC como Batman, Robin y el Joker. Teniendo en cuenta que Batman hizo varios cameos en Creature Commandos, la espera para verlo en acción real podría ser más corta de lo que parecía.

Esto se relaciona con Clayface, un villano de Batman que también hizo acto de presencia en Creature Commandos. De hecho, este será el primer personaje procedente de Gotham en protagonizar su propio proyecto en solitario. La película de Clayface apunta a tener un enfoque centrado en el personaje similar al del Joker que protagonizó Joaquin Phoenix. La idea es centrarse en lo que sería el trágico origen de Clayface.

El inicio del rodaje de 'Clayface'

Aun así, se esperan varias referencias al Universo DC que expandan todavía más el DCEU. También se ha confirmado que el rodaje de Clayface se ha puesto de manera oficial en marcha. En este sentido, aunque puede parecer que está parcialmente oculto, uno de los grafitis vistos en el set de rodaje de Clayface apunta a la existencia de varios Jokers.

Esto podría marcar la primera mención del mayor rival de Batman en el Universo DC, y el hecho de que esté escrito en plural podría sugerir algo más profundo sobre el Príncipe Payaso del Crimen. Sin embargo, aún no se han revelado detalles sobre el Joker ni sus seguidores. En este sentido, los lectores de los cómics aseguran que los Tres Jokers de DC Comics podrían adaptarse de alguna forma en la película.

Esta serie reveló que tres hombres diferentes habían actuado como el Joker a lo largo de varias décadas, cada uno representando una era distinta del Príncipe Payaso del Crimen. Juntos, representaron la evolución del Joker a lo largo de DC Comics, explicando cómo esa construcción del mito convirtió al personaje en alguien imparable.

Una posible explicación que se baraja para dar sentido a este escenario de Clayface es que no se refiere a múltiples versiones del Príncipe Payaso del Crimen, sino a criminales que pueden no tener relación alguna. Gotham siempre ha sido una ciudad en la que los criminales se esconden en cada calle, así que es una idea más que plausible.