Epic Games Store activa sus dos nuevos juegos gratis para siempre por tiempo limitado

Epic Games Store ha revelado los próximos títulos gratuitos que estarán disponibles tras su actualización semanal de promociones. A partir de ayer, 28 de agosto, a las 17:00 (hora peninsular española), los usuarios podrán reclamar sin coste Machinarium y Make Way, dos juegos que estarán disponibles hasta el 4 de septiembre a la misma hora. Para añadirlos permanentemente a tu biblioteca, es necesario reclamarlos antes de que finalice el periodo promocional.

Tras un 2025 con ofertas más discretas, la plataforma retoma su estrategia de promociones dobles, ofreciendo dos títulos gratuitos simultáneamente. Estos juegos representan una oportunidad para ampliar tu colección con experiencias únicas, aunque la recepción de la comunidad hacia estos títulos ha sido mixta. Asegúrate de aprovechar esta promoción dentro del plazo establecido.

Machinarium

¡Ayuda a Josef el robot a salvar a su novia Berta, secuestrada por la Hermandad del Sombrero Negro!Machinarium es un galardonado juego de puzle y aventura independiente desarrollado por los creadores de los populares juegos Samorost y Botanicula. Un pequeño robot que ha sido arrojado al desguace detrás de la ciudad debe regresar y enfrentarse a la Hermandad Black Cap y salvar a su amiga robot.

Make Way

Toma piezas de pista de un menú de surtido y únelas para construir tu primer circuito en Make Way. Esquiva peligros, desata armamento y evita caer del borde en una caótica carrera hacia la meta. Luego, añade nuevas piezas de pista para la siguiente ronda. Compite a toda velocidad a través de circuitos que no dejan de crecer y que cuentan con características cada vez más peligrosas, hasta que se corone a un ganador. Después, todo vuelve a empezar con un circuito totalmente nuevo. Trabajad juntos —o uno contra el otro— para construir rápidamente las pistas usando una variedad de piezas ridículas, que incluyen bucles, balancines, tirabuzones e incluso cruces de tren. Después, añadid obstáculos y potenciadores. Arruina la carrera de tus amigos con una barrera bien colocada o lánzalos fuera de la pista con una astuta plataforma de impulso.