Epic Games Store inicia su nueva promoción semanal con un único juego gratis disponible por tiempo limitado

Durante esta etapa, Epic Games Store ha dejado de ofrecer dos juegos gratis para continuar el otoño con una única propuesta sin coste alguno para cualquier usuario que acceda a la plataforma de los creadores de Fortnite. De esta forma, todo aquel interesado podrá hacerlo suyo para siempre con tan solo acceder a la ficha de cada uno y agregarlo a su biblioteca.

El título en cuestión es Universe for Sale, un acogedor juego de aventuras narrativas dibujado a mano para un solo jugador, que se puede descargar gratis hasta el próximo 4 de diciembre a las 17:00 (hora peninsular española). Ambientado en una estación espacial flotante entre las densas nubes de Júpiter, el jugador explora un pintoresco pero decrépito barrio de chabolas habitado por orangutanes sapientes que trabajan como estibadores, cultistas que se desollan para alcanzar la iluminación y otros personajes excéntricos, mientras desentraña el misterio en torno a Lila, una joven capaz de crear universos enteros en la palma de su mano

Universe for Sale, nuevo juego gratis de Epic Games Store

En un bazar extraño, hay una mujer preocupada creando universos enteros en la palma de su mano. Universe for Sale es una aventura dibujada a mano ambientada en las densas nubes de Júpiter, donde orangutanes inteligentes trabajan como estibadores y misteriosos cultistas se despojan de su propia carne para alcanzar la iluminación. Explora todos los rincones de una colonia destartalada en Júpiter. Casas de té desvencijadas, extrañas tiendas de curiosidades y talleres mecánicos saturados de trabajo se amontonan en el pintoresco y famoso barrio marginal que ha surgido alrededor de una mina abandonada. Cada nuevo rostro, ya sea humano, simiesco, esquelético o robótico, tiene una historia única que contar mientras intenta sobrevivir a la lluvia ácida que cae sin cesar.

El maestro sin nombre, intrigado por las historias sobre la habilidad de Lila para crear universos, la encuentra en una noche lluviosa para hablar de ese poder tan especial que posee. Para algo tan asombroso, ella lo explica con la misma naturalidad con la que explicaría cómo preparar un café. Pero no es solo el maestro quien quiere saber más sobre Lila, ya que otras fuerzas amenazan con desentrañar el misterio que se esconde en el corazón de Universe for Sale. Así que elige una taza, busca algunos ingredientes y Lila creará un universo según tus especificaciones. La única pregunta es: ¿vas a comprarlo?

Por lo tanto, no pierdas la ocasión de hacerte completamente gratis con Universe for Sale en Epic Games Store hasta el próximo 4 de diciembre a las 17:00h (horario peninsular español), momento en el que se activará una nueva promoción en la que se podrán obtener otros dos juegos gratis de manera permanente.