Epic Games Store ofrece tres juegos gratis para todos los usuarios durante una semana

Epic Games Store ha retomado su promoción habitual de ofrecer varios juegos gratuitos por semana, con actualizaciones de los títulos disponibles cada siete días durante un período limitado. En esta ocasión son hasta tres títulos diferentes los que se encuentran disponibles para todos los que los quieran reclamar en la tienda de los creadores de Fortnite. Una vez reclamados desde su página correspondiente en la plataforma, los juegos se incorporan de forma permanente a la biblioteca del usuario. Por este motivo, se recomienda encarecidamente crear una cuenta en el Epic Games Store para acumular progresivamente títulos que puedan resultar de utilidad en cualquier momento. Los juegos de esta semana estarán disponibles desde el 13 hasta el 20 de noviembre de 2025.

Songs of Silence

Dirige ejércitos, reconstruye reinos caídos y alcanza la grandeza. Embárcate en un épico viaje de estrategia por un mundo de fantasía inspirado en el Art Nouveau. Lucha en batallas intensas y descubre una narrativa cautivadora. Songs of Silence es un juego de estrategia por turnos con combates en tiempo real, donde cada decisión define el destino de tu reino. Juega la campaña narrativa, explora mapas de escaramuza para un jugador y multijugador, o enfréntate a escenarios.

ScourgeBringer

De los desarrolladores de NeuroVoider, ScourgeBringer es un juego de plataformas roguelite rápido y de movimiento libre. Ambientado en un mundo posapocalíptico en el que una misteriosa entidad destruyó a toda la humanidad, ScourgeBringer te pone en las botas de la guerrera más violenta de su clan: Kyhra. Ayúdala a explorar lo desconocido y cortar su paso a través de antiguas maquinas que resguardan su pasado y, quizás, redención para la humanidad.

Zero Hour

Bienvenido a Zero Hour, un FPS táctico con acción en equipo online ambientado en diferentes localizaciones de Bangladés, recreadas a escala real y con gestión de recursos. Únete a un máximo de 10 jugadores en intensas misiones cooperativas, o juega en solitario acompañado de hasta 9 compañeros controlados por la IA. Enfréntate a misiones de rescate de rehenes y desactivación de bombas que exigen estrategias calculadas dentro del dinámico modo PvP 5 contra 5. Da forma a tu camino a través de situaciones complejas interactuando con personajes impulsados por la historia y abordando una variedad de objetivos.