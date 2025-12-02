El "error" más importante cometido por Marvel está relacionado con el icónico Darth Vader

Por norma general, los cómics de Star Wars publicados por Marvel destacan por tener una calidad notable. Sin embargo, eso no evita que los que protagoniza Darth Vader tengan un problema evidente. Desde 2015, los cómics de Star Wars han servido para desarrollar periodos clave entre películas, profundizado en la dimensión de personajes icónicos y dando pie a algunos de los momentos más interesantes de la saga.

Aunque el potencial es casi infinito, existe una oportunidad sorprendente que Marvel aún no ha explorado con su licencia. Específicamente, se relaciona con el personaje de Darth Vader. Si la etapa de Marvel en Star Wars terminara sin hacer algún tipo de crossover entre Darth Vader y el Universo Marvel, se podría argumentar que, en cierto modo, habrían desperdiciado la propiedad de los derechos.

El éxito de los cómics de 'Star Wars' de Marvel

En el canon de Star Wars, Marvel ha producido algunas colecciones destacadas. Series de cómics como las que se publicaron en 2015, 2017 y 2020 han sido éxitos absolutos de ventas. Además, también tienen valor desde un punto de vista narrativo, ya que revelan los primeros días del Señor Oscuro como Sith y un desarrollo de personaje que en las películas no se muestra al mismo nivel.

Del mismo modo, la serie insignia de Marvel de Star Wars ha resultado de lo más entretenida, junto con miniseries más pequeñas centradas en personajes individuales como Darth Maul, Boba Fett y el propio Darth Vader. Los cómics del villano han sido posiblemente los que han tenido más éxito y expectación. Y lo más sorprendente es que Marvel nunca ha puesto en práctica ningún crossover importante con el Señor Oscuro de los Sith.

Con su respiración inconfundible, Darth Vader se ha convertido en uno de los personajes más reconocibles del cine Difoosion

Más allá de Star Wars, Marvel Comics ha adaptado cruces que se desarrollan fuera de la continuidad principal del Universo Marvel. Por ejemplo, recientemente han lanzado títulos como Alien vs. Captain America o Predator Kills the Marvel Universe. La realidad es que son curiosos enfrentamientos multiversales diseñados puramente para el espectáculo, sin relación con la continuidad oficial de ninguna de las franquicias. Así que sí, el canon queda intacto.

Aun así, la realidad es que Darth Vader inexplicablemente nunca ha sido parte de un evento crossover ambientado en las raíces más profundas del Universo Marvel. Resulta bastante extraño considerando que la línea temporal de Darth Vader es esencialmente finita. Sin duda alguna, un crossover alejado de la continuidad en el que Darth Vader se enfrenta a los Vengadores sería un acontecimiento muy importante en el mundo de los cómics.