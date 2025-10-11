La esperada 'Spider-Man 4' de Tobey Maguire al fin podría recibir la historia perfecta: te cuento cómo

La película de Spider-Man 4 de Tobey Maguire finalmente podría tener la mejor historia posible y la persona ideal para escribirla. Como bien sabrás, Tobey Maguire acabó convirtiéndose en uno de los actores del cine de superhéroes más relevantes por su trabajo en la trilogía de Spider-Man que dirigió Sam Raimi. De hecho, el actor fue la primera estrella en interpretar a Peter Parker en el cine.

Esto ocurrió años antes del inicio de la franquicia de Marvel Studios, y mucho antes de que el UCM tuviera planes de incorporar a Tom Holland como Spider-Man. Lo cierto es que su trabajo contribuyó a consolidar el género de superhéroes junto a películas como X-Men o Blade. Por ello, esa trilogía se consagró la mejor de Spider-Man en el cine.

El legado de Tobey Maguire como Peter Parker

Por desgracia, su carrera como héroe se vio afectada por la cancelación de Spider-Man 4. La película estaba prevista para estrenarse en cines en 2011, pero Sony finalmente decidió reiniciar la franquicia. Este movimiento estratégico dio lugar a las películas de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Sin embargo, más de una década después del último estreno de esta versión de Spider-Man, la película podría encontrar la historia idónea para hacerse realidad.

En este sentido, tras un inesperado regreso a Marvel, Sam Raimi habló sobre las posibilidades de ver Spider-Man 4 explicando que "todo es posible". También comentó que sería interesante reunirse con el elenco de la trilogía de Spider-Man para una nueva película, pero aclaró que no tenía ningún guion ni planes en mente para el proyecto. Aun así, sí que parecía estar dispuesto a regresar.

Pues bien, tanto Tobey Maguire como Sam Raimi pueden estar de suerte porque parece que alguien podría estar intentando que Spider-Man 4 se haga realidad. Anteriormente, Mattson Tomlin, coguionista de la franquicia The Batman, compartió lo que quería que sucediera en la película. Y es que su historia de Spider-Man 4 se centraría en Peter Parker como padre.

Sin duda alguna, esta es la mejor historia posible para el héroe que interpretó Tobey Maguire. En Spider-Man 4, Peter Parker podría intentar equilibrar su vida como padre, siendo el marido de Mary Jane Watson y como un superhéroe experimentado. Además, este conjunto de ideas haría que se sintiera realmente diferente. Lo que podría perjudicar las posibilidades de Spider-Man 4 es que Tom Holland sigue interpretando a Peter Parker en el UCM. Sin embargo, el Peter Parker de Tom Holland podría dar paso a Miles Morales para convertirse en el Spider-Man oficial del UCM.